Hallan una relación entre el uso de ibuprofeno y aspirina con riesgo de Alzheimer a largo plazo

La demencia causa el 8% de las muertes en España, según la Sociedad de Neurología, siendo el Alzheimer la forma más común. Además, los casos diagnosticados van en aumento. Se calcula que para el año 2050 habrá al menos 1 millón de personas con algún tipo de demencia en nuestro país.

Hasta ahora, no conocemos del todo las causas que provocan de manera directa que una persona padezca demencia o Alzheimer, pero sí sabemos que existen factores que afectan a la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, un nuevo estudio apunta que tomar algunos medicamentos podría jugar un papel importante.

El trabajo, publicado recientemente en la revista científica Journal of the American Geriatrics Society, examinó la relación entre el uso de ciertos fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno o la aspirina, con el riesgo de demencia.

Los expertos estaban interesados en saber cómo los AINE, que son un grupo de medicamentos que la población utiliza de forma muy habitual para reducir el dolor y la inflamación, podrían afectar a largo plazo a la probabilidad de desarrollar demencia o alzheimer.

Curiosamente, los científicos descubrieron que tomar de forma prolongada de ibuprofeno, aspirina y otros AINE durante más de 2 años tiene relación con un menor riesgo de demencia o alzhéimer más adelante en la vida.

Tras analizar los datos de 11.745 participantes, los resultados indicaron el uso a largo plazo reducía la probabilidad, pero los períodos más cortos de toma de ibuprofeno o aspirina se asociaron a un ligero aumento del riesgo de demencia.

Los investigadores también descubrieron que la cantidad acumulada de AINE no disminuía el riesgo de demencia. Es decir, el estudio sugiere que no importa la cantidad, pero sí que el tiempo de exposición es importante en relación con los beneficios potenciales del uso de AINE sobre el riesgo de demencia.

¿Cómo influye tomar aspirina e ibuprofeno en el riesgo de demencia?

Los autores de este estudio señalan que la inflamación puede ser una pieza crítica en el desarrollo de la demencia, ya que los AINE contribuyen a reducirla.

Para probar su hipótesis, los investigadores incluyeron a participantes que no presentaban demencia basal. La edad media de los participantes rondaba los 66 años y formaban parte de un estudio prospectivo realizado en los Países Bajos.

Los investigadores dividieron los AINE en dos categorías: los que reducen la beta-amiloide-42, una proteína cuya acumulación está relacionada con el alzhéimer, y los que no la reducen. Esta distinción tenía que ver con estudios anteriores que habían investigado cómo ciertos AINE pueden afectar a los niveles de amiloide en el cerebro.

Además, los científicos disponían de datos sobre el consumo de aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios. En base a ello, dividieron a los participantes en cuatro categorías:

ningún consumo

uso a corto plazo, inferior a 1 mes

uso intermedio, de 1 mes a 2 años

uso a largo plazo, es decir, más de 2 años

El uso prolongado de antiinflamatorios se relaciona con un menor riesgo de demencia

Los investigadores realizaron un seguimiento medio de los participantes de 14,5 años. Durante el seguimiento, el 81,3% de los participantes utilizó AINE. Algo menos del 6% de los participantes utilizó sólo AINE que no tenían propiedades reductoras de beta-amiloide-42, y alrededor del 46% utilizó una combinación de AINE no reductores y reductores.

Algo más de 2.000 participantes desarrollaron demencia. El uso de AINE a corto y medio plazo aumentó ligeramente el riesgo de demencia por todas las causas, mientras que el uso de AINE a largo plazo redujo el riesgo. La asociación entre el uso de AINE a largo plazo y la reducción del riesgo de enfermedad de Alzheimer fue incluso mayor que en el caso de la demencia por todas las causas.

Curiosamente, también observaron que los AINE que no reducen el beta-amiloide-42 parecían disminuir el riesgo de demencia por todas las causas más que los que reducen el beta-amiloide-42.

También observaron que los AINE no parecían reducir el riesgo de demencia por todas las causas entre los participantes que presentaban el alelo APOE-e4. El alelo APOE-e4 es una forma de un gen, y tenerlo puede aumentar el riesgo de una persona de padecer la enfermedad de Alzheimer.

¿Por qué existe relación entre los antiinflamatorios y el Alzheimer?

Para realizar conclusiones, debemos tener en cuenta que el estudio es observacional, por lo que no ofrece información acerca de por qué se da esta relación entre el uso de pastillas AINE y el riesgo de sufrir demencia o alzhéimer.

Aun así, los investigadores creen que lo que sus descubrimientos apoyan la teoría de que hay un vínculo entre los procesos inflamatorios y el riesgo de demencia, una idea que apoyan investigadores realizadas en los últimos años.