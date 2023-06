¿Infecciones o enfermedades de transmisión sexual?

Se denominan infecciones de transmisión sexual (ITS) aquellas que se transmiten principalmente por contacto sexual sin protección. En ocasiones, algunas de ellas también se pueden transmitir por el canal del parto, contacto con sangre o productos sanguíneos infectados… Por su parte, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son las afecciones frecuentes que pueden tener consecuencias serias para la salud de la población. Son prevenibles, diagnosticables y tratables.

1. ¿Qué diferencia existe entre ITS y ETS?

Hablaremos de ITS al inicio, cuando se contrae un patógeno, virus, bacteria, hongo o parásito, mientras que si el proceso evoluciona, se convertirá en una ETS. Por tanto, podemos tener una ITS sin ETS, pero no al contrario. Por este motivo, la OMS en el año 1998 modifica el término ETS por ITS, ya que el concepto enfermedad no es correcto para determinar aquellas infecciones que cursan de forma asintomática y que pasan desapercibidas.

2. ¿Se puede decir que han aumentado en los últimos años?

Efectivamente, tenemos que decir que en los últimos años ha habido un incremento de las mismas. Las ITS son consideradas actualmente como un importante problema de Salud Pública debido tanto a su gran magnitud como a las consecuencias que pueden llegar a tener lugar sino se realiza una detección y diagnóstico precoz.

3. ¿Cuáles son las infecciones más comunes?

El virus del papiloma humano (VPH) es la ITS más común en España, según la Academia Española de Dermatología y Venereología, afectando a uno de cada cuatro jóvenes. La clamidia, según el Instituto de Salud Carlos III, han crecido en 654% en España, con 131 millones de personas infectadas cada año. El herpes genital es otra de las ITS más frecuentes. La gonorrea se ha incrementado un 303% en España en los últimos cinco años, con 78 millones de infecciones a nivel mundial cada año según la OMS. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es una de las infecciones de transmisión sexual de alto riesgo más conocidas, afectando, según datos de ONUsida, a 37,9 millones de personas alrededor del mundo.

4. ¿Y qué es el Chemsex?

Es un fenómeno en el que existe el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales entre hombres, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. El chemsex es un fenómeno presente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Actualmente, existe una gran preocupación por este creciente fenómeno, ya que fomenta y facilita tanto el contagio de infecciones de transmisión sexual como la aparición de problemas físicos, mentales y sociales en las personas que lo ponen en práctica.

5. ¿Cómo puedo contagiarme?

Es muy sencillo, basta con tener sexo vaginal, anal u oral sin protección con una persona infectada para estar en riesgo. Solo un encuentro es suficiente.

6. ¿Si tengo una ITS qué tengo qué hacer?

Estas infecciones pueden presentar síntomas o no, siendo la mayoría de ellas asintomáticas. Por ello, ante un contacto sexual de riesgo se debe consultar con el personal sanitario.

7. ¿Cuánto tardan en "dar la cara"?

Esto depende del periodo de incubación de cada una de las diferentes infecciones.

8. ¿Cuáles son sus mayores complicaciones?

La sífilis, por ejemplo, puede producir daños cerebrales, ceguera y/o parálisis.

9. ¿Cómo puedo protegerme de las ITS?

Utilizando métodos barrera como el preservativo masculino, que tiene una eficacia media-alta frente a las infecciones de transmisión sexual. El preservativo femenino es el método alternativo al preservativo masculino con un mayor grado de autonomía en las mujeres. La sábana de látex se usa entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral para evitar contraer infecciones de trasmisión sexual. Los dediles se utilizan para estimular genitales femeninos y así evitar el contagio si existiesen pequeñas lesiones en la piel de los dedos.