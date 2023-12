La mal llamada vacuna contra el colesterol: mito o realidad

Una vez más, la información emitida en algunos medios de comunicación, y, más concretamente en las redes sociales, además del llamado Dr. Google, que todo el mundo consulta y nadie conoce, ante un avance farmacológico (científico) importante, se transmite de una forma propagandística que no tiene que ver con la realidad de ese avance y que, por cierto, lo que hace es perjudicar. Hablamos de la mal llamada vacuna contra el colesterol.

Estimamos muy importante aclarar que, a modo de introducción, la llamada «vacuna contra el colesterol», no es una vacuna, (ya que la definición de vacuna no tiene nada que ver con la forma de actuar que tiene dicho producto, pues no actúa sobre un virus o una bacteria).

Se trata de un fármaco que introduce una hebra de material genético sintético interfiriendo en el ARN mensajero y más concretamente en el hígado (hepatocito) que bloquea la producción (de una proteína), una enzima PCSK9, que regula el metabolismo del colesterol.

Pero sería conveniente aclarar qué es el colesterol, pues se trata de una sustancia similar a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo y que es necesaria para fabricar proteínas (hormonas), entre otras funciones. Pero decir también que existe un colesterol llamado «bueno» (HDL) y un colesterol llamado «malo» (LDL) por ser uno beneficioso para la salud, mientras que el otro interfiere en la salud para mal. Ese mal tiene que ver con la enfermedad arterioesclerótica que tanta morbi-mortalidad produce.

Recordar también que la mitad de la población adulta en España (el 50,5%) tiene niveles de colesterol poco recomendable y que el 46,4% desconoce que sufre hipercolesterolemia.

Por todo ello, el nivel de frecuentación sanitaria de pacientes con este tipo de patologías es muy alta y la mortalidad acaecida también. Todo ello hace que se convierta en un problema de salud pública importante que hay que prevenir y tratar. No en vano, los ictus, la claudicación intermitente y los infartos de miocardio tienen un origen etiológico en la enfermedad llamada del colesterol.

Hoy, la investigación y la industria farmacéutica, después de pasar por la Agencia Europea del Medicamento y por la española, nos ofrecen un nuevo fármaco con el nombre inclisiran (nombre comercial Leqvio) como una forma muy eficaz para reducir el colesterol malo (LDL) a un costo razonable.

Los pacientes que no sean capaces de bajar su cifra de colesterol malo por debajo de 100 mg/dl con dieta, ejercicio y las estatinas serán susceptibles de tratamiento con este nuevo fármaco, una inyección subcutánea cada seis meses, que reduce de forma clara en el 54% el colesterol malo.

Así se reduce la enfermedad cardiovascular aterosclerótica que, como se sabe bien, es la primera causa de muerte en España, más concretamente un 26,4% del total.

El nivel de evidencia científica es muy alto, la efectividad farmacológica muy buena y se demuestra que reduce la enfermedad cardiovascular aterosclerótica de forma clara, que este fármaco está introducido en la cartera de servicio del SNS y que además lucha de forma efectiva contra la primera causa de muerte en España, que es el 26,4% del total. Así, el síndrome llamado metabólico, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad, tiene otra forma más de combatirse en una de sus patas que se llama inclisiran.

En definitiva, la respuesta a mito o realidad del fármaco (no vacuna inclisiran) queda demostrado como realidad científica evidente.

Antonio Alarcó Hernández es catedrático, presidente de la Cátedra de Telemedicina, Robótica y Telecirugía de la ULL, doctor en Ciencias de la Información y Sociología y ex Portavoz de Sanidad del Senado