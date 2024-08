Ni la manzana ni el aguacate: esta es la fruta más saludable según la ciencia

Incluir fruta en una dieta saludable es esencial para el bienestar general y gozar de una buena salud. Las frutas son una fuente natural de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, que son vitales para el buen funcionamiento del cuerpo.

Además de proporcionar nutrientes esenciales, las frutas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Así, al ser bajas en calorías y ricas en agua, las frutas también contribuyen al control del peso y a la hidratación del organismo, por lo que incorporar una variedad de frutas en la dieta diaria no solo hace que goces de una buena salud física, sino que también mejore tu bienestar mental, proporcionando energía y vitalidad necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos.

En este sentido, el Dr. Aurelio Rojas Sánchez, cardiólogo y conocido como @doctorrojass en redes, ha publicado un vídeo en Instagram en el que desvela cuál es la fruta más sana y por qué, explicando sus cualidades y beneficios para la salud.

Ni la manzana ni la piña

El Dr. Rojas explica que, aunque probablemente hayamos escuchado alguna vez que los arándanos, el aguacate, la piña y la manzana sean las mejores frutas del mundo, la realidad es que hay otra que las supera: el kiwi.

Esto es así porque, según el cardiólogo, contiene hasta ocho veces más nutrientes que una manzana. Además, asegura que el kiwi es muy rico en fibra y que su bajo índice glucémico permite disminuir los picos de insulina en el cuerpo.

El cardiólogo asegura también que el kiwi es una fruta muy rica en vitaminas, sobre todo en vitaminas como la E, la K y la C, llegando incluso a tener "prácticamente el doble de vitamina C que una naranja". Además, señala, "tanto la vitamina E como la C son potentes antioxidantes que previenen la formación de placas de colesterol en las arterias", algo que ha quedado constatado según múltiples estudios: consumir kiwi con regularidad disminuye la cantidad de grasa en el organismo y disminuye el colesterol.