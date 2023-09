Margarita Alfonsel deja Fenin

Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha comunicado que a comienzos de 2024 finalizará su trayectoria tras más de tres décadas en la organización.

De este modo, Fenin inicia un proceso de transición en el que los órganos de gobierno han trabajado de forma coordinada con el fin de garantizar la estabilidad y la continuidad de la federación, habiendo sido designado como sucesor Pablo Crespo de la Cruz, actual director de Operaciones de Fenin, quién asumirá este cargo en el ejercicio 2024.

Crespo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Executive Máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias y PMD por Esade, entre otros programas de desarrollo directivo. Anteriormente ocupó el puesto de director Legal de la Federación acumulando, en sus distintas responsabilidades, 14 años formando parte del equipo de la actual secretaria general de Fenin.

“He trabajado incansablemente junto a los órganos de gobierno de Fenin para construir una federación más moderna, estratégica, influyente y creadora de valor para el sistema sanitario. Siempre he actuado con honestidad, transparencia y corresponsabilidad, proponiendo soluciones y fórmulas de valor al servicio de las empresas del sector, pero también de los pacientes y de los profesionales sanitarios", afirma Alfonsel, secretaria general de Fenin desde 2001, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud desde su creación en 2007 y codirectora de la Cátedra Interuniversitaria ‘Tecnología Salud y Sociedad’ constituida este año.

"Y todo ello a través de la colaboración público-privada, una constante sobre la que he cimentado mi carrera profesional y que con los años me ha permitido construir una relación sólida como su aliado estratégico. Durante esta etapa, también he logrado consolidar un equipo interno sólido y profesional que ha sido clave a lo largo de toda mi trayectoria y a quienes quiero agradecer su entrega y compromiso”, destaca Alfonsel.

"Bajo su mandato, Alfonsel ha abordado, con éxito, grandes retos como la interlocución y colaboración permanente con Gobierno y comunidades autónomas, así como con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y resto de ''stakeholders''", recuerdan desde Fenin.

En este sentido, la colaboración desde la federación durante toda esta etapa no solo se ha centrado en los procesos de tramitación de normativas de afectación a la Sanidad y al sector, sino también en su óptima aplicación, como ocurre actualmente con la trasposición en España de la nueva reglamentación europea de productos sanitarios.

Respecto a la expansión y visibilidad de la industria de Tecnología Sanitaria, Alfonsel ha impulsado importantes iniciativas como la creación del Departamento Internacional de Fenin para proyectar la marca “Healthcare Technology from Spain” en el exterior -apoyando la internacionalización de las empresas-, que se ha completado con otras acciones como la constitución del Foro de fabricantes nacionales. También ha desarrollado el área de Innovación como pilar fundamental del Sector y la creación de la Plataforma de Innovación en Tecnología Sanitaria, para apoyar el emprendimiento y visibilizar y potenciar la I+D+i de nuestro país.

De igual manera, ha promovido la incorporación de startups a Fenin, como modelo organizativo de futuro y de convivencia con empresas consolidadas bajo el ‘paraguas’ de la federación.

Otra de sus grandes apuestas personales fue la constitución de la Fundación Tecnología y Salud como nexo entre el sector, los profesionales sanitarios y los pacientes. La responsabilidad social corporativa y el compromiso con el medio ambiente también han sido protagonistas a lo largo del mandato de Alfonsel, hasta convertir estos ámbitos -y la apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la estrategia One Health- en un pilar transversal y común en buena parte de los proyectos y estrategias de la federación.

Iniciativas pioneras

A lo largo de estos años, fruto de su representación institucional, Alfonsel ha atesorado numerosos éxitos que han contribuido a la evolución y viabilidad de la industria de Tecnología Sanitaria, como la ejecución del Plan de Pago a Proveedores aplicado al Sector, que en 2012 permitió solventar la deuda de las administraciones con las compañías.

Otros ejemplos que destacar son la pionera autorregulación del Sector de Tecnología Sanitaria español, transponiendo en 2017 el Código Ético de la patronal europea MedTech Europe, convirtiendo así a España en el primer país europeo en implantarlo; la gestión de la crisis de la Covid-19, con la puesta en marcha de un Corredor Aéreo Sanitario que permitió salvar vidas en los momentos más complicados de la pandemia y otras iniciativas de alto valor para el sistema sanitario y la industria.

Ya en la etapa post pandemia, destacan logros como el proyecto denominado “Transformación del Sistema Nacional de Salud y del tejido empresarial sanitario a partir de la economía del dato”, como sólida base para la identificación de las necesidades del Sector de cara a la posterior ejecución de los Fondos Europeos NextGen.

De igual manera, Margarita Alfonsel coordinó la colaboración de Fenin con el Ministerio de Sanidad en el diseño del Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (Inveat) que está permitiendo revertir el alto nivel de obsolescencia del equipamiento tecnológico de los hospitales nacionales y que cuenta con una dotación cercana a los 800 millones de euros.