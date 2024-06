Los mejores fotoprotectores para preparar la piel para el verano

La protección solar es un aspecto esencial del cuidado de la piel durante todo el año y, especialmente en verano. Los daños causados por la radiación ultravioleta (UV) del sol son acumulativos y pueden provocar problemas graves como el envejecimiento prematuro de la piel, manchas solares, y en el peor de los casos, cáncer cutáneo. Por eso, elegir una buena crema solar es crucial para mantener la salud y prevenir estos riesgos.

En el mercado actual, existe una amplia variedad de fotoprotectores, cada uno con características específicas que se adaptan a diferentes tipos de piel y necesidades. Desde fórmulas ligeras para el uso diario hasta lociones resistentes al agua para actividades al aire libre, la oferta es extensa e incluso a veces abrumadora.

En este sentido, para escoger la mejor opción, hay que partir de la base que los dermatólogos recomiendan un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 para obtener una protección adecuada en la mayoría de las situaciones. A partir de aquí, la elección adecuada depende de múltiples variables, incluyendo el tipo de piel, las actividades a realizar y las preferencias personales.

En este artículo, le enseñamos las mejores cremas solares del mercado para este verano y le detallamos sus características y beneficios para ayudarle a escoger el fotoprotector perfecto para sus necesidades.

Isdin Fusion Water MAGIC Color

Fotoprotector facial con color de uso diario, fase acuosa y textura ultraligera que no irrita los ojos. Cuenta con alta protección UVB y UVA SPF50. Es una base ideal de maquillaje, unifica el tono y proporciona un efecto buena cara. Además, en 2023, el fotoprotector facial con color más vendido en España amplió a tres tonos su gama.

Ofrece una hidratación intensa y absorción inmediata. Es mineral oil-free, no comedogénico, hipoalergénico (para minimizar el riesgo de alergia), no deja residuo, y está indicado para todo tipo de piel, incluso atópica grasa o sensible.

Isdin Fusion Water MAGIC Urban

Fotoprotector facial de fase acuosa y textura ultraligera específicamente diseñado para su uso a diario en entornos urbanos. Ofrece una alta protección UVB y UVA SPF30 contra los efectos de la luz azul solar, además de acción antipolución y antifatiga. Previene los signos visibles del fotoenvejecimiento y mejora los signos de la fatiga en la piel aportándole luminosidad y aspecto saludable. Es mineral oil-free, no comedogénico, hipoalergénico, no deja residuo, y está indicado para todo tipo de piel, incluso grasa, atópica o sensible.

Bella Aurora anti-manchas UVA Plus protect

Ofrece extraprotección UVA. Esta crema está formulada especialmente para pieles con manchas. Corrige y unifica el tono. Con Niacinamida mas UVA Reforce Tech. Para pieles que buscan un extra de protección UVA para una mayor eficacia anti-manchas. Entre los ingredientes de este fotoprotectos destaca UVA Reforce techó, una combinación de filtros con una elevada protección UVA; niacinamida, vitamina B3; y Radicare Gold, que protege del estrés oxidativo generado por la radiación wi-fi, la luz visible de alta energía y la luz

azul.

Photoderm Nude Touch FPS50+ de Bioderma

Ofrece una protección muy alta frente a los UVA/UVB cien por cien mineral. Aporta 8 h de control de la grasa gracias a sus polvos absorbentes. Unifica la tez y potencia el resplandor con efecto piel desnuda

Este protector solar reduce las imperfecciones día a día.

De textura ultraligera y aplicación sedosa, su acabado empolvado se fusiona de forma perfecta con la piel. Además, presenta una tolerancia muy buena.

No comedogénico, es muy resistente al agua y está disponible en tres tonos diferentes.

ISDIN Invisible Stick

Otra novedad de este año es este original y cómodo Invisible Stick de fácil aplicación para zonas específicas. Con protección FPS50 y multitud de beneficios, tiene una textura invisible, no es pegajoso es resistente al agua y al sudor. Invisible Stick es el formato perfecto para aplicar de manera rápida y cómoda la protección solar en áreas específicas como una cicatriz o pequeñas zonas del rostro, sin mancharse las manos. Formulado con ingredientes naturales (microalgas, aceite de colza, vit. E y aceite de karité) que aportan hidratación, protección y flexibilidad a la piel.

Heliocare Advanced Oral cápsulas

Su fórmula con Fernblock ayuda a mejorar la resistencia de la piel al daño solar desde la primera toma. Combinado con la fotoprotección tópica, aportan una protección homogénea y uniforme de toda la superficie corporal llegando a zonas donde no podemos aplicar crema (cuero cabelludo, ojos, orejas). Acelera el bronceado gracias a su contenido en betacarotenos. No contiene gluten. Cada lote se verifica con el programa Informed Sport en relación a sustancias prohibidas para deportistas. Los productos se someten a test con métodos acreditados por la ISO 17025 para la máxima nivel de seguridad para deportistas.

Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water FPS50

Ofrece la protección solar más amplia, ya que actúa frente al 100% del espectro solar y ahora también ayuda a reparar la piel de los daños provocados por el sol. Limpia y respetuosa con los océanos, su textura de agua ultraligera, refrescante y reparadora ofrece un bronceado dorado en menor tiempo de exposición solar, con un acabado transparente que deja una sensación de piel desnuda. Su fórmula no aceitosa puede aplicarse incluso sobre la piel húmeda. De fácil absorción e invisible, deja la piel intensamente hidratada y perfumada con una agradable fragancia.

Sun Screen Velvet Face Cream FPS50+

Una crema protectora solar facial innovadora, transparente con una acción cosmética única que se extiende de manera uniforme con un solo toque. Gracias a la revolucionaria e innovadora tecnología Second Skin, su fórmula única deja una sensación aterciopelada en la piel, proporciona un aspecto mate durante 6 horas, absorbe la grasa y suaviza la apariencia de las arrugas. Su textura transparente no grasa no deja marcas blancas y funciona como una excelente base de maquillaje. Previene los síntomas de fotoenvejecimiento y protege contra la decoloración provocada por la exposición al sol.