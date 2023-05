Nace el primer bebé en Reino Unido con ADN de tres personas

El primer bebé fecundado con ADN de tres personas distintas ha nacido en el Reino Unido, después de que los médicos utilizaran un innovador procedimiento de Fecundación In Vitro con el objetivo de evitar que los niños hereden enfermedades incurables, publica este miércoles el periódico británico The Guardian.

La técnica, conocida como tratamiento de donación mitocondrial (MDT, por sus siglas en inglés), utiliza tejido de los óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones a través de Fecundación In Vitro (FIV) libres de mutaciones nocivas que portan sus madres y que es probable que se las transmitan a su descendencia.

Los embriones combinan espermatozoides y óvulos de los padres biológicos con unas diminutas estructuras parecidas en su forma a las pilas o baterías, llamadas mitocondrias, que son las que proceden del óvulo de la donante. Así, el bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre como es habitual, más una pequeña cantidad de material genético (unos 37 genes) de la donante.

El proceso ha dado lugar a la expresión "bebés de tres padres". Sin embargo, más del 99,8% del ADN del neonato procede de la madre y el padre, según la información publicada.

La investigación sobre la MDT, también conocida como terapia de reemplazo mitocondrial (MRT), fue pionera en el Reino Unido e iniciada por los médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle. El objetivo era ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas a tener hijos sin riesgo de transmitirles trastornos genéticos. Sin este proceso, las personas heredan todas sus mitocondrias de la madre, por lo que las mutaciones perjudiciales en las "baterías" pueden afectar a todos los hijos que tenga una mujer.

El proceso de Newcastle consta de varios pasos. Primero, el esperma del padre se usa para fecundar los óvulos de la madre afectada y una donante sana. Después se extrae el material genético nuclear del óvulo de la donante y se reemplaza con el del óvulo fertilizado de la pareja. El óvulo resultante tiene un conjunto completo de cromosomas de ambos padres, pero lleva las mitocondrias sanas de la donante en lugar de las defectuosas de la madre. Después se implanta en el útero.

Para las mujeres afectadas con mutaciones dañinas en las mitocondrias, la concepción natural "suele ser una apuesta", define The Guardian. Algunos bebés pueden nacer sanos porque sólo heredan una pequeña proporción de las mitocondrias mutadas. Pero otros pueden heredar muchas más y, por ello, desarrollar enfermedades graves, progresivas y, a menudo, mortales.

Un bebé afectado de cada 6.000

Aproximadamente uno de cada 6.000 bebés está afectado por trastornos mitocondriales. The Guardian señala que la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana del Reino Unido, el organismo regulador del sector, facilita la aprobación del procedimiento caso por caso y ya ha dado luz verde a al menos 30 casos.

Los avances con la MDT llevaron al Parlamento a cambiar la ley en 2015 para permitir el procedimiento. Dos años después, la clínica de Newcastle se convirtió en el primer y único centro nacional con licencia para realizarla. Los primeros casos se aprobaron en 2018.

Según el medio inglés, los médicos de la clínica de Newcastle no han hecho públicos los detalles de los nacimientos de su programa MDT por temor a que información específica pudiera comprometer la confidencialidad de los pacientes. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de libertad de información realizada por el diario, la HFEA confirmó que ya ha nacido en el Reino Unido un pequeño número de bebés tras la MDT.

El organismo regulador dijo que el número de nacimientos era "inferior a cinco" en lugar de dar la cifra exacta, porque hacerlo "podría conducir a la identificación de una persona a la que la HFEA debe un deber de confidencialidad". No se facilitaron más detalles sobre los nacimientos.

Un procedimiento no exento de riesgos

Reino Unido no es el primer país en crear bebés a partir de MDT. En 2016, un médico estadounidense anunció el primer nacimiento por MDT del mundo tras tratar a una mujer jordana portadora de mutaciones mitocondriales que causan una enfermedad mortal llamada síndrome de Leigh. Antes del tratamiento, realizado en México, la mujer tuvo cuatro abortos espontáneos y dos hijos. Uno murió a los seis años y el otro vivió sólo ocho meses.

Eso sí, "el Reino Unido fue el primer país del mundo en permitir el tratamiento de donación mitocondrial en un entorno regulado", afirma Peter Thompson, Director Ejecutivo de la HFEA, en un comunicado. "El tratamiento de donación mitocondrial ofrece a las familias con enfermedades mitocondriales hereditarias graves la posibilidad de tener un hijo sano. La HFEA supervisa un marco sólido que garantiza que la donación mitocondrial se realice de forma segura y ética", asegura. Aunque apunta que "Aún es pronto para la MDT y la HFEA sigue revisando los avances clínicos y científicos".

El procedimiento no está exento de riesgos. The Guardian refiere que investigaciones recientes han descubierto que, en algunos casos, el pequeño número de mitocondrias anómalas que inevitablemente se transfieren del óvulo de la madre al óvulo de la donante pueden multiplicarse cuando el bebé está en el útero. Esta llamada "reversión" podría provocar una enfermedad en el niño. "No se entiende del todo por qué se observa reversión en las células de algunos niños nacidos tras procedimientos de MDT, pero no en otros", afirma Dagan Wells al medio inglés, profesor de genética reproductiva de la Universidad de Oxford que participó en la investigación.

"Hasta ahora, la experiencia clínica con la MDT ha sido alentadora, pero el número de casos notificados es demasiado pequeño para extraer conclusiones definitivas sobre su seguridad o eficacia", afirma Wells. "El seguimiento a largo plazo de los niños nacidos es esencial. La fase del desarrollo en la que se produce la reversión no está clara, pero probablemente ocurre en una fase muy temprana. Esto significa que las pruebas prenatales, realizadas en torno a las 12 semanas de embarazo, podrían lograr identificar si se ha producido la reversión".