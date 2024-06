¿Qué puedes hacer para ganar tres o cuatro años de vida?

Cada año mueren 120.000 personas por enfermedades cardiovasculares. El colesterol es corresponsable del 60% de las enfermedades del corazón. Con el fin de salvar vidas, la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón, la Plataforma de Pacientes FED y la Sociedad Española de Arteriosclerosis ha lanzado, en colaboración con Daiichi Sankyo, la campaña “Salvavidas” para reducir el colesterol malo, el LDL, un factor modificable.

"Hacer ejercicio salva vidas, te ayudaría a ganar 3 o 4 años de vida", tal y como recoge la campaña, así como llevar una alimentación saludable o cumplir con el tratamiento en el caso de los pacientes diagnosticados de un problema cardiovascular.

"La enfermedad vascular aterosclerótica (EVA) es una patología por la que se va acumulando colesterol y se produce un endurecimiento de la pared de los vasos sanguíneos, que hace que sean menos elásticos. Es como una tubería que si por dentro se oxida llega un momento que no traga agua. Pues bien, si las arterias se cierran puede producir un infarto”, explica la Dra. Teresa López, investigadora clínica y cardiología en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, representante institucional de la SEC y la FEC.

Pero es un factor modificable. “Esa catástrofe se puede evitar si se actúa mucho antes. Un tercio personas que sufren un infarto no llegan al hospital”, recordó el Dr. Carlos Guijarro, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y médico internista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

"Abstinencia del tabaco, seguir una dieta mediterránea y realizar ejercicio físico", recomendó Guijarro, que destacó que, "aunque sea poco, un pequeño ejercicio en personas que tienen limitaciones también ayuda. Si es más mejor, pero poco también ayuda para reducir el colesterol malo”.

“Caminar a casa, al trabajo, suba y baje por las escaleras, un pequeño paseo por la tarde, ya tenemos así 30 o 40 minutos diarios de ejercicio que podemos realizar y no ir en coche al gimnasio”, recomendó Guijarro.

Y en casa, como incidió la doctora López, “también se puede hacer ejercicio. ¿Quién no tiene 10 minutos al día? Hay apps y proyectos de rehabilitación cardíaca remota y son solo 10-15 minutos al día. Es difícil justificar que no tenemos este tiempo al día, es cuestión de prioridades”.

Y es que los paseos a ritmo ligero reportan beneficios a corto y largo plazo sobre la tensión arterial, el control del peso o el aumento de los niveles de colesterol HDL, entre otros.

Cada incremento de mil pasos al día se correlaciona con una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas del 15% y un incremento de 500 pasos diarios con una reducción del riesgo de mortalidad del 7%.

También es una recomendación para los pacientes que ya hayan sufrido algún evento cardíaco porque mejora la respuesta del corazón. "Tras sufrir un infarto yo he vuelto a ir al gimnasio. Hago ejercicio menos intenso, pero todos los días hay que hacer ejercicio, como caminar, tras un infarto", incidió Pablo Holst Nielsen, paciente de la Plataforma de Pacientes de la FEC.

También es importante seguir el tratamiento que da el médico, “hay que adherirse a la medicación. Es la única manera. A los 6 meses o antes ya hemos detectado pacientes que se encuentran bien y lo dejan y que incluso se fuman un cigarro. Una cerveza a la semana no te la voy a castigar, pero cigarros cero”, añadió Holst Nielsen.

"Hay que seguir las propuestas del médico porque no son recomendaciones son soluciones a un problema que ya tenemos”, incidió la doctora.

Tras 20 años como futbolista profesional, David Villa, embajador de la campaña, explicó que a ellos cuando están en activo les controlan al máximo el corazón y el colesterol. “Por suerte tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Todavía así tenemos ejemplos de compañeros que han sufrido situaciones así, como Iker Casillas, por eso es tan importante concienciar a la gente. No hace falta ser deportista de élite para hacer deporte".

"Yo desde hace cuatro años soy un deportista retirado. He perdido algún kilo. El deporte es una forma de vida, amo el deporte. Hoy, por ejemplo, para venir he madrugado y he nadado 20 minutos y no para ser el mejor en mi pueblo o en mi ciudad, sino para estar bien. Hay que reservar 10, 15 o 20 minutos al día para hacer deporte para estar bien. A mí hacer deporte me va bien. Tras cuatro años retirado sigo haciendo deporte a diario. Y cuando mi mente competitiva me pide más, pues hago un esfuerzo mayor, o voy a por mis hijos andando...”, añadió Villa.

Como parte de la campaña, hoy se habilitó en Madrid un espacio para realizar pruebas de colesterol de forma gratuita a la población. Y la idea, es recorrer el país para que todos aquellos que quieran saber el nivel de riesgo que tienen puedan acercarse a hacerse las pruebas.

A su vez, en la web www.abrimospaso.com se ha habilitado una calculadora virtual que aporta recomendaciones y hábitos de actividad física según el estado de salud cardiovascular de todas aquellas personas que deseen conocen cuál es su nivel de riesgo: bajo, moderado, alto o muy alto.