En la Antigua Roma el aspecto del cabello era motivo de preocupación e incluso en la Edad Media el peinado definía la clase social.

Esta importancia se ve incrementada hoy. El cuerpo, excepto las palmas de las manos y las plantas de los pies, está recubierto de algún tipo de pelo. Y, según en qué zona salga, tiene diferente calidad y función. Entre sus principales misiones están proteger la piel y regular la temperatura.

La Dra. Claudia Bernárdez, dermatóloga, cofundadora de la Clínica AB Derma de Madrid, que acaba de publicar «La Biblia del cuidado del cabello», me comenta que el pelo transmite mucha información sobre nosotros mismos y sobre cómo nos sentimos e influye en nuestra autoestima.

«Lavamos el cabello, cambiamos su forma y hasta su color. Por ello, cuando se daña o se pierde a causa de alguna enfermedad o por el envejecimiento, el estado de ánimo y la calidad de vida se ven afectados de un modo importante».

El pelo genera muchos quebraderos de cabeza, y su caída es uno de los motivos de consulta más frecuentes a los dermatólogos.

«No entendemos por qué se nos enreda tanto o en ciertas circunstancias se rompe con facilidad. O por qué en determinada época del año parece que tenemos menos. También nos preocupa que nos digan que es malo lavarlo mucho, llevar gorros o que no debemos teñirlo. Por eso, he decidido escribir este libro», afirma la Dra. Bernárdez.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de grasa que se forma en el cuero cabelludo. Viene determinada por la genética, pero la dieta y el estado hormonal pueden influir.

«Debemos intentar mantener sano el cuero cabelludo, no solo para estar cómodas y sin picor, sino para facilitar el funcionamiento de las raíces capilares. Si el cuero cabelludo no está sano, el pelo no podrá crecer correctamente», concluye la experta.

Y es que mostrar un cabello bonito es mucho más que algo estético: refleja nuestro estado de salud. Es lo que hay. Seguro.