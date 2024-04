Quién es Maria Fernanda Prado, nueva CEO de Johnson & Johnson en España

Maria Fernanda Prado asumirá la posición de directora general de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia, según informa la matriz de la compañía farmacéutica Janssen. Lo hará en relevo de Luis Díaz-Rubio, que se ha hecho cargo de una nueva responsabilidad como vicepresidente de Estrategia y Operaciones de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) en J&J Innovative Medicine.

Con una larga trayectoria de 24 años en el sector farmacéutico, Prado se incorporó hace una década a Johnson & Johnson en su país natal, Brasil. En este tiempo ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la compañía, en varios países y regiones. Hasta ahora, ocupaba la dirección general de J&J Innovative Medicine en Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

Prado es licenciada en Administración de Empresas por la Fundação Getúlio Vargas y cuenta con un Máster por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing, ESPM (ambas en Sao Paulo, Brasil). Con experiencia previa en el sector consumo y otras multinacionales farmacéuticas; se unió a Janssen Brasil como directora comercial en 2013. Tras liderar diferentes áreas terapéuticas en el país latinoamericano, en 2016 pasó a ser directora general en Turquía, aunando allí su liderazgo y visión estratégica del sector con su pasión por las personas.

Posteriormente, Prado pasó a liderar un clúster de 14 países en Centroeuropa, donde acompasó el reto de trabajar con equipos de culturas y procedencias muy diversas con la necesidad de abordar nuevas formas de trabajo y cuidado de las personas durante la pandemia de Covid-19. Desde finales de 2021, Prado ejercía el cargo de directora general de la compañía en la región que aglutina Bélgica, Luxemburgo y Holanda.

«Asumo esta nueva responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando por los pacientes día a día, en un momento especialmente ilusionante para J&J. Como compañía líder en el sector de la salud, en Johnson & Johnson nos mueve la pasión por hacer llegar la innovación a los pacientes que la necesitan y confío en poder cumplir este propósito desde mi nuevo cargo, como lo he venido haciendo a lo largo de mi trayectoria. Me incorporo a un equipo humano excelente, apasionado y diverso; que sin duda me ayudará a lograrlo», ha señalado la nueva CEO de la compañía en España y Portugal.

«La nueva directora general de J&J Innovative Medicine cuenta con una larga trayectoria definida por su liderazgo transformador y un compromiso inquebrantable con los empleados y con los pacientes; con un enfoque que aúna la visión estratégica y su preocupación por aportar soluciones transformadoras que mejoren la vida de las personas», asegura la compañía.

Asimismo, aluden a que su amplia experiencia en diversas regiones del mundo le aporta una visión multinacional, anclada en los pilares de diversidad, inclusión e igualdad de la compañía. Además, es reconocida por su compromiso con la creación de equipos diversos, el fomento del talento y la promoción de una mentalidad positiva y proactiva en las organizaciones en las que ha trabajado.

Prado relevará en el cargo a Luis Díaz-Rubio, que llegó a la dirección general de la compañía en Iberia en enero de 2021 después de una larga y exitosa trayectoria, que comenzó en 1997 y que le ha llevado a ejercer diferentes cargos de responsabilidad, tanto a nivel nacional como internacional, como la dirección general de Janssen en Portugal y en Brasil, o la vicepresidencia de la región de mercados emergentes (Emerging Markets) que cubre la actividad de la compañía en África, Oriente Medio, Turquía y Rusia.

Este no es el único movimiento en Johnson & Johnson Iberia. Hace unos días, la multinacional farmacéutica estadounidense nombró a Jacobo Muñoz nuevo director del departamento médico. Muñoz se incorporó el 1 de abril para «seguir reforzando el compromiso de la compañía para desarrollar terapias innovadoras que permitan abordar necesidades médicas aún no cubiertas», según informó la compañía. En este caso, releva a Henar Hevia quien ha asumido la posición de directora del área de Oncología de la compañía en EMEA.