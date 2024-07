Radiografía de los centros médicos ambulatorios privados: un sector invisible con una función esencial

Si hay algo que no se conoce, es como si no existiera y, por tanto, resulta imposible analizar sus características y responder a las necesidades pendientes. Es lo que ocurre en nuestro país con los centros médicos privados ambulatorios en los que no hay pacientes ingresados, es decir, esas pequeñas policlínicas o consultas privadas de especialidades que están a pie de calle y que dan servicio de fisioterapia, pediatría, estética, endocrinología, rehabilitación, psicología, odontología u oftalmología, por poner solo algunos ejemplos.

Puede parecer inaudito, pero lo cierto es que «no existe ningún estudio autonómico ni estatal que contabilice los centros privados ambulatorios, a pesar de que cumplen una función vertebradora esencial para la atención sanitaria en nuestro país, descongestionando la sanidad pública y haciendo mucho más accesible la privada», afirma Boi Ruiz, exconsejero de Sanidad de Cataluña y actual director de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), quien ha dado soporte metodológico a un estudio pionero al respecto.

En concreto, se trata del informe titulado «Transformación y gestión en centros médicos privados de Cataluña», un análisis cuantitativo realizado por la consultora Tintoré Asociados de la mano de la UIC y la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) publicado hace apenas unas semanas.

«Hace años resultaba frecuente que las aseguradoras privadas entregaran a sus clientes un catálogo con todos los centros y consultas a las que podían acceder, pero eso ya no existe y nos hemos llevado la sorpresa de que no hay ningún registro de este sector, por lo que nos pusimos a ello en Cataluña. La primera fase de este trabajo contó con una metodología cualitativa que se publicó en enero de 2023 y que generó tantas expectativas que se nos encargó hacer una nueva fase de análisis cuantitativo. Así, hemos querido poner el fonendo para escuchar cómo está el ‘‘paciente’’ de los centros sanitarios privados desde una perspectiva más de negocio y no tanto de asistencia», explica Ignasi Tintoré, socio de la consultora especializada en salud Tintoré Asociados y uno de los coautores del informe.

Bajo la lupa del minucioso análisis y después de haber realizado cuestionarios a todos los centros de esta tipología asociados a ACES en Cataluña y también a los no asociados, los resultados arrojan luz a la falta de información del sector. En concreto, el perfil de los centros es mayoritariamente de multiespecialidades (63% del total), siendo un 26% de carácter monográfico y un 11% de otra tipología. Entre las especialidades médicas más frecuentes sobresale traumatología, rehabilitación, medicina general, oftalmología o dermatología, mientras que entre las no médicas destacan la fisioterapia (39%) y la psicología (25%).

«Este análisis genera una foto muy interesante para conocer cómo son estos centros desde el punto de vista asistencial, pero también incluye su valoración empresarial, pues les hemos preguntado por aquello que les preocupa. En este sentido, destaca la inquietud de la gestión, es decir, cómo ser competitivos, mientras que en el ámbito de los recursos humanos lo que más preocupa es cómo atraer y retener talento, sin olvidar que, que en el caso del marketing y la comunicación, la gran tarea pendiente es la de analizar la experiencia de los clientes, pero lo cierto es que no tienen herramientas homologadas de evaluación», detalla Tintoré.

De la radiografía del sector también se extraen dos grandes tendencias inquietantes: «El importante déficit de profesionales y el fenómeno de la concentración derivado de la compra de estos centros y consultas por parte de grandes grupos privados», avanza Tintoré.

Este trabajo pionero coloca en el escenario a un subsector que hasta ahora ha permanecido invisible, «pero que cumple un papel básico en el engranaje de la atención sanitaria, por eso era importante analizarlo para conocer sus características y demandas con el objetivo de que se reconozcan sus singularidades», reconoce Ruiz.

El siguiente paso, tal y como apunta Ruiz, «es realizar este mismo análisis cuantitativo en otras comunidades autónomas y, en el mejor de los casos, a nivel estatal. Esto sería imprescindible para tener una radiografía real de este sector, ya que no sabemos cuánta gente emplea ni cuántos pacientes atiende y, sin esa información, es complicado diseñar un modelo de gestión adecuado y coordinar sus actuaciones. Confío en que este trabajo actúe como catalizador de un nuevo movimiento que ponga en relación a los consultorios ambulatorios y las asociaciones de centros privados para cubrir las necesidades pendientes».