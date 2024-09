Resultados esperanzadores con una nueva vacuna de ARNm frente a la mpox

La vacuna mpox, que se usa con más frecuencia, proporciona inmunidad parcial a la enfermedad, pero no siempre es capaz de prevenir los síntomas graves o la transmisión de la enfermedad. Una nueva vacuna candidata de Moderna, mRNA-1769, limita de forma más eficaz los síntomas y la duración de la enfermedad en primates que fueron infectados con una cepa letal del virus mpox en comparación con una vacuna vaccinia Ankara modificada (MVA) actualmente autorizada. El estudio se publica el 4 de septiembre en la revista "Cell Press".

“Este estudio es el primero en un modelo de primates no humanos en el que comparamos una vacuna de ARNm mpox en investigación directamente con el estándar de atención actual”, dice el coautor principal Alec Freyn, investigador de virología en Moderna. “Cuando pusimos esas vacunas frente a frente en primates, vimos respuestas mejoradas de la vacuna de ARNm en términos no solo de protección contra la supervivencia sino también de menos lesiones, menor duración de la enfermedad y menor diseminación viral en la sangre y el tracto respiratorio”.

Las vacunas MVA, que se desarrollaron originalmente para combatir la viruela, contienen virus enteros que se han debilitado para que no puedan causar enfermedades en los seres humanos. Sin embargo, este debilitamiento también significa que brindan una protección limitada en comparación con otras vacunas, como la potente pero potencialmente infecciosa ACAM2000. En comparación, el uso de la tecnología de ARNm permite diseñar vacunas que incluyan solo las partes del virus que tienen más probabilidades de inducir una respuesta inmunitaria protectora duradera sin exponer a la persona a un virus infeccioso completo. En este caso, la vacuna de ARNm mpox en investigación está compuesta por cuatro antígenos virales que son fundamentales para que el virus se adhiera y entre en las células huésped.

“Con la vacuna de ARNm, podemos seleccionar fragmentos del virus que pueden generar la respuesta inmunitaria más potente y eficaz”, afirma la autora principal Galit Alter, viróloga e inmunóloga de Moderna. “Al hacer eso, en lugar de distraernos con el virus completo, podemos centrarnos en los fragmentos del virus que nos brindan protección”.

Aunque estudios anteriores han demostrado que las vacunas de ARNm pueden prevenir infecciones letales por mpox en primates no humanos, su capacidad para limitar la gravedad de la enfermedad no se ha probado previamente. Para comparar directamente la vacuna de ARNm en investigación con las vacunas MVA, los investigadores vacunaron a seis macacos con cada vacuna y luego los expusieron a una cepa letal del virus mpox ocho semanas después de su dosis inicial de vacuna. También expusieron al virus a un grupo de control de seis animales no vacunados. Después de la infección, los investigadores monitorearon la salud de los animales durante cuatro semanas y recolectaron muestras de sangre para examinar su respuesta inmunitaria.

Los 12 animales vacunados sobrevivieron a la prueba, independientemente de la vacuna utilizada, mientras que cinco de los seis animales de control no vacunados sucumbieron a la enfermedad. Aunque ambas vacunas redujeron la gravedad de la enfermedad en comparación con el grupo de control, los animales vacunados con ARNm perdieron menos peso y tuvieron menos lesiones que los animales vacunados con MVA: en promedio, los animales del grupo de control tuvieron un máximo de 1448 lesiones, los animales inmunizados con MVA tuvieron un máximo de 607 lesiones y los animales inmunizados con ARNm tuvieron un máximo de 54 lesiones. La vacuna de ARNm también acortó la duración de la enfermedad (el número de días durante los cuales los animales mostraron lesiones) en más de 10 días en comparación con la vacuna MVA y resultó en cargas virales más bajas tanto en sangre como en hisopados de garganta, lo que sugiere que también podría ser más eficaz para reducir la transmisión.

“Con la tecnología del ARNm, podemos producir una vacuna que da respuestas bastante potentes con un perfil de seguridad muy tolerable”, afirma el autor principal y virólogo Jay Hooper del Instituto de Investigación Médica para Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. “Hemos estado tratando de obtener una vacuna que evite la propagación como ACAM2000 pero sin los problemas de seguridad. Esto demuestra que la tecnología del ARNm podría ser capaz de llenar ese nicho”.

Cuando los investigadores compararon la respuesta inmunitaria desencadenada por las vacunas de ARNm y MVA, descubrieron que la vacuna de ARNm generó una mayor cantidad de anticuerpos, así como anticuerpos con funciones inmunitarias más diversas. El equipo pudo identificar diferentes clases de anticuerpos que se asociaron con un mejor control viral y menos lesiones.