Sousa-Faro: «Aplidin ha sido pionero en España y en Europa»

La crónica de Aplidin (plitidepsina, nombre del principio activo del fármaco desarrollado por PharmaMar) es apasionante. Hace unas semanas el Tribunal General de la UE zanjaba la demanda de la farmacéutica española contra la Agencia Europea del Medicamento (EMA), condenando al pago de las costas a la Comisión Europea. Un juicio que ha hecho tambalear la estructura de la EMA hasta el punto de abrir una consulta pública para cambiar su política interna sobre aspectos relativos a conflictos de interés. Una victoria agridulce que merece una recapitulación sobre el impacto de un medicamento que ha hecho historia.

Es el final de la travesía judicial de ocho años, pero aún tiene que ser reevaluado este fármaco. ¿Cómo va el proceso?

Exacto, ahora no sabemos porque entramos en territorio desconocido, nunca había ocurrido, pero nos lo tendrán que reevaluar porque la otra vez, claramente de forma injusta, no fue aprobado. Además, nos ha dado la razón Luxemburgo, no es que lo digamos nosotros. Probablemente no querrán dar su brazo a torcer y van a tratar de darse la razón a ellos mismos diciendo que no es aprobable. Por eso hay que destacar lo buena que es esta molécula.

¿A qué se refiere?

En primer lugar, fue el primer medicamento que se hizo en España fase 1 en Oncología. El primer ensayo en humanos de fase 1. Aquí antes no se hacían. Me llamó el ministro de Sanidad de entonces, Romay Beccaría, el sabía que con Yondelis no los habíamos hecho aquí. Se acababa de crear la Agencia Estatal del Medicamento (Aemps) y me dijo: «Sería bueno que en un compuesto futuro que ustedes desarrollen antes las fases 1 aquí en España». Y así lo hicimos. El siguiente compuesto fue plitidepsina, y nosotros cumplimos y él cumplió. Y eso sirvió para abrir la puerta y que muchas más compañías hiciesen fases 1 oncológicas aquí. Ese ha sido un negocio muy importante que ha traído plitidepsina y PharmaMar a España, porque desde entonces se han debido hacer como 300 fases,1 o más, y eso supone un dinero que se paga a los hospitales por hacerlos.

Buscando sobre la historia de esta molécula he visto que en 2003 la EMA le concedió a plitidepsina la calificación de medicamento huérfano para la leucemia linfoide aguda, pero su desarrollo fue para el mieloma múltiple (MM). ¿Es cierto?

Es correcto, no hicimos fase 3 para leucemia sino para mieloma múltiple, pero creo que también tuvo concesión de droga huérfana, para mieloma múltiple, seguro. O sea, que se le concedió el «orphand drug» para un tipo de leucemia y también para mieloma múltiple.

¿Qué fue lo que decantó al final ese desarrollo posterior?

Nosotros con eso fuimos a ver a la EMA a proponerle un estudio de aprobación con una serie de condicionantes. Ellos dieron el visto bueno e hicimos el estudio tal y como se había pactado con ellos. Y salió positivo, pero le dieron la vuelta al tema cuestionando una serie de cosas. La EMA encarga a dos ponentes que lo evalúe durante un año entero, o sea, en profundidad, y normalmente cuando coincide la opinión de ambos lo normal es que lo aprueben todos los demás (porque los demás solo pueden verlo superficialmente y a quien se lo han comisionado para estudiarlo a fondo además le dan 360.000 euros para que lo hagan son los ponentes). Ambos opinan que debe aprobarse. No había ningún tema que les preocupara y, en base a eso, lo recomiendan. Entonces el presidente, un tal Thomas Salmonson, sueco, maniobra y se predata otro documento, se falsificando la fecha, diciendo que sí hay un «problema» que hay que verlo. O sea, que falsifica un documento. Y allí cambia el tema, el grupo sueco de la EMA empieza a cuestionar cosas que, en cierto modo eran absurdas y, al final, como el procedimiento en la EMA no es transparente, no lo aprueban.

Lo que está claro es que, quizás no de la forma que a ustedes les habría gustado, pero este medicamento va a pasar a la historia por lo que ha supuesto en cuanto al funcionamiento de la EMA, por la demanda y el haber ganado. ¿Han recibido algún tipo de reacción por parte de las instituciones europeas u otros laboratorios?

Esto ha tenido su importancia. Y hay un artículo muy bueno que sacaron en «European Biotecnología News» (la revista referencia de biotecnología a nivel europeo) que lo califica de escándalo. También hay alguna compañía más que ahora se ha atrevido a denunciar a la EMA, después de que lo hiciéramos nosotros. Hay, que sepamos, al menos dos compañías francesas. Una es D&A Pharma y creo que también Sanofi, pero no conozco los detalles. De alguna manera, hasta en esto, por desgracia, hemos tenido que ser pioneros.

Todo esto que pasó con su aprobación en mieloma retrasó, o directamente frenó, su desarrollo en covid. Porque usted sostiene que era el mejor medicamento frente al SARS-CoV-2...

Sí, además, la EMA no lo aprobó, pero la agencia australiana sí. Luego, a mí me parece una faena que se nos hicieran aquí empezar de cero. De alguna manera la Aemps está ligado a la EMA y creo que no les gustaba que le hubiéramos puesto un pleito y nos pusieron dificultades en el desarrollo de la plitidepsina para Covid-19 y nos hicieron empezar de cero. Y se empezó a ver en pacientes tratados muy buena actividad. Hasta el punto de que cuando yo contraje covid, me tuvieron que hospitalizar dije, yo quiero que me den Aplidin, y en tres días estaba en casa. O sea que funciona.

Desde luego, no hay prueba de mayor confianza en las posibilidades de este fármaco que poner su propia salud en ello..

A mi me ocurre esto en el 2022, y la ola de covid estaba empezando a caer, de tal manera que no se pudo terminar de reclutar porque era para tratar a pacientes graves y, ya los enfermos de covid no lo eran. La mayoría no eran hospitalarios. Pretendíamos reclutar una población de 800 pacientes para que el estudio fuese estadísticamente significativo, y al final de ese año llevamos 200 algo. Con lo cual, en enero, febrero solo se añadían uno o dos pacientes en el estudio y tenía un coste tremendo e íbamos a acabar el reclutamiento a ese ritmo al cabo de años, por lo que tuvimos que pararlo. Pero del producto, si nos hubieran dado la autorización para tener una fase 3 de inicio como a las compañías americanas, como el Remdesivir, probablemente hubiera podido demostrar su actividad.

Este hecho ha tenido consecuencias en varios sentidos, uno de ellos económico para ustedes. ¿Tienen contabilizado no solamente la inversión en la molécula, sino el no retorno de esta?

Lo que sabemos es la cifra invertida. Solo en los estudios en Covid-19 íbamos por 50 y pico millones, poco más, porque a partir de ahí paramos. Y en los estudios en mieloma múltiple ciento y pico millones. Eso es la inversión perdida. Sobre las ganancias, porque si hubiera sido aprobado en Estados Unidos en ambas enfermedades... el Remdesivir vendió 5.000 millones o más en covid. En mieloma hubiéramos perjudicado las ventas de otros productos por valor de 240 millones.

Otra consecuencia sería la sufrida por los pacientes que no se pudieron beneficiar del tratamiento para sus patologías...

Aunque en mieloma múltiple hay varios fármacos aprobados es una enfermedad todavía incurable, o sea que, aunque haya se necesitan todavía más. Y especialmente un fármaco que tiene un mecanismo de acción diferente a la familia de las talidomidas y a la familia del bortezomib. O sea, que hubiera sido una aportación muy buena porque es activo en la enfermedad, tiene un mecanismo de acción diferente de todos estos, es combinable con todos ellos porque no tiene las mismas toxicidades y se puede combinar muy bien, de manera que, en resumidas cuentas, creo que se ha hecho un perjuicio enorme a los pacientes de mieloma.

¿Tiene cifras de los afectados por mieloma que habrían podido beneficiarse de este fármaco?

En aquel momento nuestro estudio era para cuarta línea, pero una vez aprobada, como ocurre con todos los fármacos, empiezas a combinarlo y a sumar líneas de tratamiento. Y tuvimos que cortar todo el desarrollo del estudio de una combinación cuádruple que estábamos ensayando, tuvimos que parar este estudio porque ya no tenía sentido al habernos negado la aprobación. En esos momentos expiró la patente y ya no invertimos más.