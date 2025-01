«El talento es el núcleo que impulsa la innovación en un sector tan exigente»

¿Cómo define el papel del talento en la industria farmacéutica y biotecnológica?

El talento es el núcleo que impulsa la innovación y la excelencia en un sector tan exigente como el farmacéutico y biotecnológico. La capacidad de la industria para avanzar en tratamientos innovadores y tecnologías médicas que salvan vidas depende, en su mayoría, de las personas que trabajan en ella. En un entorno marcado por la constante evolución científica y tecnológica, es esencial contar con profesionales preparados, pero también con equipos diversos que puedan aportar soluciones creativas a retos complejos en los que todos, desde diferentes ámbitos de especialización, sumen al crecimiento del sector. No se trata solo de habilidades técnicas; el compromiso ético y una visión centrada en el paciente son igual de importantes para que nuestra labor tenga impacto real.

¿Cómo conecta su labor como docente con su liderazgo en Fresenius Kabi?

La docencia en Talento-Ephos en el programa de MBA y Liderazgo en industria farmacéutica y biotecnológica me brinda la oportunidad de compartir casos prácticos y reales que reflejan las dinámicas del día a día en la gestión de una empresa farmacéutica. Es un programa muy completo, con estudiantes de un gran nivel. Intento ayudarles a visualizar cómo la teoría que estudian cobra vida en el ámbito profesional. Por otro lado, el aula es un espacio de diálogo, y las preguntas de los alumnos me invitan a reflexionar y actualizar mis propias perspectivas y a modificar creencias. Además, me permite conocer las inquietudes y aspiraciones de las nuevas generaciones, lo que considero clave para seguir adaptando el liderazgo. Es un intercambio bidireccional: mientras yo les aporto mi experiencia, ellos me transmiten una visión renovada y creativa.

¿Qué mensaje transmitiría a quienes aspiran a destacar en la industria farmacéutica y biotecnológica?

Mi mensaje es claro: que nunca dejen de aprender y de cuestionarse cómo pueden aportar valor en cada etapa de su carrera. Este es un sector que exige curiosidad, resiliencia y una formación continua, pero también sensibilidad hacia las necesidades de los pacientes y su entorno. Recomiendo involucrarse en proyectos que resuenen con sus valores, porque el propósito es un gran motor de motivación. Por último, les animo a trabajar en equipo y a rodearse de personas con perspectivas diversas. En el sector sanitario la colaboración es esencial para afrontar retos como el desarrollo de nuevas terapias o el acceso global a tratamientos innovadores en los que estamos avanzando, pero en los que, también, queda mucho por hacer.