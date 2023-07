“Una taza de gazpacho tiene entre 40 y 60 kilocalorías”

¿Qué beneficios tienen las sopas frías para la salud?

Las sopas frías tienen capacidad de aportarnos nutrientes de forma equilibrada, agradable y con calorías controladas. Tienen la capacidad de hidratarnos y de hacerlo de forma agradable, ya que tienen como característica, una múltiple opción de palatabilidad y aroma, dependiendo de los ingredientes y ayudando de esa manera, a consumir alimentos que por otro lado si es que no agradan, no se ingerirían, por ejemplo, el pepino o la remolacha. También pueden dar un aporte proteico interesante, ya que se puede introducir algo de pescado, huevo o jamón. También puede contribuir a darnos un aporte de calorías sano, como cuando le añadimos alguna legumbre o patata. Por último, se le puede añadir grasa saludable, como la de aceite de oliva, que aporta sabor y previene las enfermedades cardiovasculares. En definitiva, pueden convertirse en un aliado equilibrado en macronutrientes, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

¿Qué y cuántos nutrientes tienen las sopas frías?

Los nutrientes de las sopas frías pueden ser de todo tipo, y van desde hidratos, proteínas, grasa, hortalizas y por supuesto, líquidos, todos ellos contribuyendo a un rico aporte en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

¿Cuántas calorías tiene una taza de gazpacho?

Una taza de Gazpacho tiene aproximadamente entre 40 y 60 kcal, dependiendo de los ingredientes utilizados. El aceite es determinante en este punto.

Cada vez hay más sopas frías distintas ¿son todas igual de saludables?

No todas las sopas frías serán igual de saludables, en general, depende de los macronutrientes que tengan, es decir, de la cantidad de hidratos, proteínas y del tipo de grasa. Por ejemplo, si se usa zanahoria, tendrán más carotenos y si por el contrario, el ingrediente de preparación es el tomate o el pimiento, se obtendrá más vitamina C. Ahora, si se introduce un trozo de queso fresco o un huevo duro picado, el aporte de proteínas se ve incrementado.

En estos días de altas temperaturas y deshidratación ¿se recomienda tomarlas a diario?

En verano es importante la hidratación, si se consume un vaso de Gazpacho, estamos aportando 250 ml de líquidos al organismo. Mi recomendación es tomarlas a diario, pero sin que ellas reemplacen a las verduras o frutas de la dieta diaria. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de sal que se usa, a menos mejor y la cantidad y calidad de otros ingredientes, como por ejemplo, el aceite, el cual si se usa en demasiada cantidad, le aportas una cantidad innecesaria de calorías.

¿Cuánto tiempo podemos conservar un gazpacho u otra sopa fría en la nevera?

Lo ideal es tomar las sopas frías y entre ellas el gazpacho recién preparadas, ya que se conserva mejor la textura y los aromas. Sin embargo, se podría conservar en la nevera hasta unos tres a cuatro días. Otra forma que dure más tiempo es la congelación. Mi recomendación es tomarlo el día en que se les prepara.

También hay sopas frías envasadas ¿son recomendables?

Cuando preparas un gazpacho o cualquier tipo de sopa fría, como por ejemplo vichyssoise, lo haces con los ingredientes que tú mismo has seleccionado y las proporciones, que si bien siguen una receta, le has dado un punto propio a tu gusto y el de tu familia. Si bien hay productos envasados que valen la pena, hay otros que por diferentes razones pueden no gustar. Muchos de ellos usan gomas para la textura, más fructuosa paraendulzar, diferentes relación líquido producto a la que tu estabas acostumbrado, menos aceite de oliva o de otra calidad etc. Lo positivo sería la practicadas de ya tenerlo elaborado. En todo caso hay que poner en la balanza estos dos puntos y elegir.