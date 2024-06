Trabajando para ofrecer respuestas

La innovación es un área de importancia en cualquier empresa. Pero podríamos decir que es vital cuando hablamos de compañías biofarmacéuticas. Y lo de vital no es un decir, porque este desempeño es realmente determinante para encontrar soluciones a enfermedades que aún no cuentan con ella. Lo vimos de forma clara con el coronavirus, pero no hace falta una pandemia para saber lo importante que esto es y darse cuenta de cómo este trabajo contribuye a mejorar nuestras vidas.

Para reconocer la labor desarrollada en este campo, A TU SALUD entrega el Premio a la Empresa más Innovadora a Gilead. «Este galardón pone en valor nuestra firme apuesta y compromiso con la innovación, con la que siempre buscamos impulsar la investigación a través de una Ciencia transformadora que nos permita desarrollar medicamentos con los que transformar la vida de las personas con enfermedades graves», señalan desde la compañía.

Este compromiso es el que les ha permitido curar la hepatitis C, transformar el tratamiento y la prevención del VIH y ayudar a personas que padecen enfermedades como el cáncer o la Covid-19.

"Somos la compañía mejor preparada para identificar una cura para el VIH"

Pero, ¿de qué forma lo consiguen? ¿Cómo buscan estas nuevas soluciones en el área de la salud? Tal y como explican, cuentan «con un ambicioso programa de I+D en todas las fases de desarrollo con el que identificar y evolucionar nuevas moléculas transformadoras y ponerlas a disposición de los pacientes con la mayor rapidez posible. En este sentido, nuestra historia y experiencia en el campo del VIH nos posiciona como la compañía mejor preparada para identificar una cura para el VIH. Sabemos que no será sencillo, pero no desfalleceremos. Además, en paralelo investigamos para desarrollar las mejores opciones posibles tanto para su prevención como para un tratamiento de acción prolongada».

Asimismo, continúan, «trabajamos para ofrecer terapias transformadoras en el campo de la Oncología y la Hemato-oncología, donde somos la compañía líder en terapias celulares. No podemos olvidarnos de nuestra experiencia en el área de las hepatitis virales, donde hemos desempeñado un papel fundamental en la curación de la hepatitis C. Además, trabajamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con hepatitis B y Delta, que es la más grave de las hepatitis virales».

Todos estos ejemplos sirven para ilustrar su compromiso con aquellos pacientes que sufren enfermedades graves. Porque en Gilead investigan para ofrecer respuestas transformadoras en aquellas áreas donde sigue habiendo necesidades por cubrir.

Mejorar el acceso

Y es que, pese a los numerosos avances logrados, aún hay muchas enfermedades en las que todavía queda camino por hacer y aspectos en los que se puede mejorar. Porque, tan importante como innovar en el desarrollo de tratamientos es hacerlo en el desarrollo de estrategias que favorezcan el acceso de los pacientes a una asistencia sanitaria adecuada. «En este sentido, colaboramos con distintos interlocutores para garantizar que aquellos que más lo necesitan puedan acceder al sistema sanitario y sus tratamientos. Un ejemplo de esta colaboración es el programa ''Deja tu Huella'', que desarrollamos en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), para el diagnóstico y derivación de personas que viven con VIH y no lo saben. Este programa ha permitido realizar más de 1.618 diagnósticos y evitar 6.472 nuevas infecciones», señalan desde Gilead.

«Estamos convencidos de que para conseguir nuestros objetivos debemos seguir invirtiendo en Ciencia de primer nivel. Lo hacemos en nuestros laboratorios, pero también colaboramos con interlocutores de todo el mundo que comparten nuestra visión. Un ejemplo de este compromiso son nuestras becas a la investigación biomédica, que son el certamen más importante que organiza una compañía farmacéutica en nuestro país. Desde hace más de una década hemos invertido alrededor de un millón de euros al año, lo que nos ha permitido apoyar a más de 160 proyecto en 13 regiones», concluyen.