ViiV Healthcare: Dedicación plena a mejorar la vida de las personas con VIH

La salud es, sin duda, el bien más preciado que tenemos en nuestro haber y cuidarla se convierte en el gran reto diario y constante de cualquiera. Consciente de ello, ViiV Healthcare es una empresa farmacéutica global, 100% especializada en VIH, y dedicada al desarrollo de avances en el tratamiento, la prevención y en el cuidado de quienes tienen VIH, motivo por el que trabajan promoviendo y apoyando la salud integral de las personas y colaborando con todas las instituciones y entidades comprometidas con este objetivo.

Esa filosofía de trabajo es el sólido argumento que ha impulsado al suplemento A TU SALUD a concederle el Premio a la innovación en el cuidado de las personas. El merecido reconocimiento lo recogió Marta Mora Esteban, manager de Corporate Affairs y Comunicación de ViiV Healthcare, en nombre de Ricardo Moreno, director general de ViiV Healthcare, quien no pudo asistir al acto de entrega.

«Este premio nos emociona, ya que se trata del reconocimiento al esfuerzo que hacemos por mejorar la vida de las personas con VIH. En ViiV Healthcare tenemos un leit-motiv muy claro que es no dejar a ninguna persona con VIH atrás, y trabajar hasta que el VIH y el sida no estén. Que se nos distinga con el reconocimiento de que innovamos constantemente en el cuidado de las personas es algo que nos da aún más impulso para no cejar en nuestro empeño», reconoce con entusiasmo Moreno.

Tal y como apunta el director general de la compañía, ViiV Healthcare tiene la ambición de hacer del VIH una parte más pequeña de la rutina de las personas y mejorar su calidad de vida. Para lograrlo, sus objetivos son mejorar el tratamiento y prevenir la transmisión del virus y, en última instancia, conseguir curar el VIH. «Para todos los que hacemos ViiV Healthcare este premio es, precisamente, un reconocimiento a esa innovación que nos caracteriza desde nuestro propio nacimiento. Somos la única compañía de todo el mundo dedicada al 100% al VIH, y toda nuestra filosofía gira en torno a innovar sin descanso en el tratamiento, la prevención y en el cuidado de las personas con VIH», asegura Moreno.

En este sentido, una de las principales fortalezas de ViiV Healthcare es que «somos una compañía formada por personas que trabajan para personas, en este caso con VIH. Y con ese espíritu intentamos innovar cada día, no solamente en nuestros tratamientos, con el primero completo con tan solo dos fármacos, el primero de acción prolongada, o el primero dispersable para niños, sino también en el cuidado. Llevamos años apoyando a las sociedades científicas y expertos en el cuidado del VIH en un modelo de atención a las personas con VIH centrado en la cronicidad y en la individualización. Fruto de ese trabajo se ha conseguido definir perfiles de personas con VIH en base a sus necesidades y la complejidad de su cuidado, para posteriormente elaborar una guía con recomendaciones de atención a cada perfil, siempre basada en la multidisciplinaridad. Por eso creo sinceramente que ese trabajo de personas para personas es lo que nos hace merecedores de un premio como el de A TU SALUD, porque no perdemos el foco de nuestro quehacer diario: mejorar el cuidado a las personas con VIH», explica el director general de ViiV Healthcare.

Apoyo a los más necesitados

Toda la estrategia y filosofía de la compañía se centra en las personas con VIH. «Por eso trabajamos activamente con entidades comunitarias, financiando proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas con VIH, y tenemos acuerdos innovadores que favorecen el acceso a la medicación a aquellos que más lo necesitan. De hecho, apoyamos el acceso universal a nuestros fármacos para todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan, a través de colaboraciones en todo el mundo, como con el Banco de Patentes de Medicamentos (MPP). A través de políticas de cesión de patentes para fabricación por empresas de genéricos y suministro de fármacos llegamos a más del 95% de personas con VIH en el mundo y más del 99% de los niños», detalla Moreno. Y ese tesón nunca cesa, ya que, tal y como explica el director general de la compañía, «tenemos el firme objetivo de apoyar el avance hacia un modelo de atención centrado en el paciente que facilite, además, la equidad asistencial en todo el territorio nacional».

Con la vista puesta en el futuro, el trabajo sigue siendo arduo, ya que «no dejamos de buscar nuevas formulaciones, combinaciones o principios activos que permitan que la calidad de vida de las personas con VIH sea cada vez mejor. Como sueño nos encantaría poder anunciar algún día que hemos encontrado la cura al VIH, pero mientras eso pase nuestros proyectos nos permitirán ayudar a mejorar esa calidad de vida», avanza con esperanza Moreno.