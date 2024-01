Vinculan tomar paracetamol en el embarazo con el déficit de atención

Un nuevo estudio vincula el aumento en el uso del paracetamol durante el embarazo con aumentos modestos pero notables en los problemas de atención y comportamiento en niños pequeños.

El trabajo, cuyos resultados se detallan en la revista «Neurotoxicology and Teratology», se suma a un creciente cuerpo de evidencia que relaciona el uso frecuente de este medicamento en el embarazo con problemas de desarrollo en la descendencia.

El estudio siguió a cientos de niños, recopilando datos sobre sus exposiciones prenatales a sustancias químicas y pidiendo a los cuidadores que evaluaran sus comportamientos y rasgos de los dos, tres y cuatro años.

Si bien el paracetamol se considera el analgésico y el antipirético más seguro disponible durante el embarazo, estudios anteriores han encontrado evidencia de una variedad de posibles resultados negativos para los niños expuestos a este medicamento durante la gestación, señala Megan Woodbury, quien dirigió la investigación como estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois, Estados Unidos (y ahora es investigadora postdoctoral en la Universidad Northeastern en Boston), con la profesora emérita de Biociencias comparadas Susan Schantz, de la facultad del Instituto Beckman de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Universidad de Illinois.

Pues bien, un estudio reciente dirigido por Woodbury y Schantz relacionó una mayor exposición al paracetamol durante el embarazo con retrasos en el lenguaje en los niños.

Algunos estudios previos no han encontrado ninguna relación entre el empleo de este medicamento en el embarazo y la atención y el comportamiento en la infancia, mientras que otros trabajos, generalmente más grandes, sí hallaron vinculación entre la utilización más frecuente de este medicamento durante el embarazo y los problemas relacionados con la atención y el comportamiento en la descendencia.

La mayoría de estos últimos estudios se realizaron en niños mayores y se preguntó a las participantes embarazadas sobre su uso de paracetamol como máximo una vez por trimestre. El nuevo trabajo preguntó a las madres embarazadas sobre su empleo de paracetamol seis veces en el transcurso del embarazo (aproximadamente una vez cada cuatro a seis semanas), ofreciendo una imagen más precisa de la magnitud y el momento de la exposición a este medicamento.

Los investigadores también pidieron a los cuidadores que respondieran docenas de preguntas estandarizadas sobre el comportamiento y la capacidad de prestar atención de sus hijos a los dos, tres y cuatro años. Más de 300 niños fueron evaluados a los dos años, 262 fueron evaluados de nuevo a los tres y 196 a los cuatro años.

«Nuestro hallazgo más importante fue que con el aumento del uso de paracetamol por parte de las participantes embarazadas, sobre todo durante el segundo trimestre, sus hijos mostraron más problemas relacionados con la atención y conductas de tipo TDAH –que llamamos ‘‘conductas externalizantes’’–, en todas las edades que medimos», explica Woodbury.

Cuando sea necesario

«Los tipos de conductas que reportaron los cuidadores incluyeron cosas como que el niño hablara fuera de turno, no prestara atención, no se quedara callado cuando se suponía que debía estarlo, no se sentara cuando se suponía que debía estar sentado, y ser un poco agresivo con otros niños», añade Schantz.

Pero, como , puntualiza esta experta, los hallazgos no son una indicación de que los niños tengan un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de que vayan a ser diagnosticados con TDAH en una fecha posterior. Pero los niños parecen tener más problemas con la atención que sus compañeros de la misma edad que estuvieron menos expuestos o no expuestos al paracetamol en el útero.

Woodbury, quien está embarazada, asegura que no quiere asustar a otros para que no usen paracetamol durante el embarazo cuando sea necesario. Dolores de cabeza extremos u otros episodios dolorosos o la fiebre pueden ser debilitantes e incluso peligrosos, lo que requiere el empleo de medicamentos. Así, reconoció que hasta ahora ella misma ha recurrido al paracetamol una vez por trimestre. Pero que también opta por no utilizarlo para dolores leves, molestias o fiebre baja.