1.150 euros por 3 días en la Feria de Abril: esta fue la experiencia de una tiktoker madrileña

La Feria de Abril comenzó la noche del sábado pasado con la conocida cena del 'pescaíto'. Desde entonces han sido muchas las personas e influencers que han mostrado sus mejores galas paseándose por el Real. Sin embargo, ¿cuánto puede llegar a costar este viaje a una persona de fuera de Sevilla?

Estos han sido los gastos desglosados de la tiktoker en la Feria de Abril

La tiktoker e instagramer Alba Jiménez lo ha confesado en sus redes sociales a través de las cuales comparte diferentes planes qué hacer en Madrid y tips sobre viajes . Ellaa la hora de irse a la Feria de Abril con sus tres amigas. Tanto que, al calcular lo que se había dejado en total en, se sorprendió al averiguar que habían sido. Un viaje que, por su valor, lo ha comparado con un viaje a Tailandia que, perfectísimamente, podría haber sido de una semana.

Comenzando por el transporte, Alba Jiménez Ferri, en redes @albajimfe, decidió ir en AVE, el cual confesó que lo había pillado "a última hora" por lo que le costó 220 euros ida y vuelta. El piso que alquilaron para esas noches tuvo un coste total de 480 euros, por lo que tocaron a 120 euros por persona. Un piso que además se encontraba lejos del Real y por el que gastó 50 euros en taxis, como eran cuatro amigas, un total de 200 euros.

Para el outfit de la cena del 'pescaíto' reveló que se había gastado un total de 100 euros, mientras que en el traje de sevillana "hecho a medida" se había gastado 450 euros. Un dato que después confesó que no había sido real porque el vestido se lo habían prestado.

En los complementos, entre mantón, pendientes, broche y flor se dejó unos 50 euros. Lo que más barato le resultó, según su opinión, fue la comida y la bebida en la que gastó alrededor de 150 euros. Con todos estos gastos, la tiktoker asegura que tres días en la Feria de Sevilla le salieron por 1.150. Sin embargo, si de ahí se restan los 450 euros del traje que le prestaron, hace un total de 700 euros.

Consejos y advertencias de la tiktoker para ahorrar más en la Feria de Abril

Tras la experiencia, Alba Jiménez decidió hacer balance. Confesó a sus seguidores que una de las cosas que más le habían sorprendido era el precio de los taxis, pues opinaba que habían subido las tarifas debido a la alta demanda.

Un viaje en el que la misma tiktoker ha revelado que se puede "ahorrar". Pues por ejemplo, tal y como dice ella, "no es necesario vestirse de flamenca" ni comprarse un vestido nuevo, por lo que recomienda una página web de ropa de segunda mano para hacer "el apaño". No obstante advierte de que ella no iría sin vestirse como flamenca al Real puesto que "todo el mundo lo hace y personalmente te lo recomiendo por lo menos un día".

Otro de los tips que da para ahorrar más en este viaje, es coger el transporte con antelación. Pues ella como lo cogió a última hora, la demanda había subido y, por tanto, los precios también. Explica que a sus amigas el AVE les costó 100 euros, mientras que ella se gastó 220 euros en este transporte.

Finalmente, la instagramer ha dado su sincera opinión sobre si recomendaba a sus seguidores ir a la Feria de Sevilla. De esta manera, ella explica que "antes te diría que fueras a la de Jerez que es igual pero todas las casetas son públicas. Aquí el tema de que no puedas entrar donde quieras, se te puede hacer mucha bola..."

Un tema que ha sido tratado por muchas otras personas, puesto que sino conoces a nadie que tenga caseta, no podrás entrar a las privadas y tendrás que ir a las públicas que casi siempre están llenas.

¿Se puede ir a la Feria de Sevilla de manera low cost?

Tras ver el vídeo, muchos han sido los seguidores que han querido dar su opinión al respecto. Una usuaria opina que los taxis se los podía haber ahorrado con las lanzaderas de autobús que hay desde el centro de Sevilla hasta el recinto de la feria y que valen 1,40 euros el billete por persona. Además indica que el autobús desde Madrid tiene un coste de 35 euros y que hay trajes de flamenca por 100.

Otra de sus seguidoras recomienda coger un piso de alquiler cerca de una parada de metro y asistir a tiendas de complementos en el centro de Sevilla donde es más barato. "Si te lo sabes montar, te ahorras bastante", reconoce la usuaria.

Otra usuaria en TikTok es directa en sus métodos de ahorro: "Cógete un bus por menos de 50€ ida y vuelta, trajes desde 30€, complementos 10€, bus gratuitos desde el prado o si no metro 2,30€ ida y vuelta".

Un viaje que, sin duda, "barato no es", como ha reconocido la protagonista. Y pese a todos los trucos para poder ahorrar, muchos de sus seguidores han confesado que no irían dado que ese dinero se lo podrían gastar en "ir al caribe una semana con pulserita".