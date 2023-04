Alba Díaz y Tana Rivera brillan un día más en la Feria de Abril con dos estilos de lo más diferentes (y en tendencia)

El ritmo no para en la Feria de Abril 2023 a dos días para que llegue a su fin. Entre calor y rebujito, las famosas e influencers españolas, no nos parar de dejar inspiración con sus looks ya sean vestidas de flamenca o con un estilismo de invitada perfecta. Y eso es lo que acaba de pasar con Alba Díaz y Tana Rivera, cada una con su estilo brillando en El Real de Sevilla. De tal palo, tal astilla, porque con los dos looks se nota claramente quien es hija de Vicky Martín Berrocal y quien de Eugenia Martínez de Irujo. Isabel Díaz Ayuso se convirtió el sábado por la noche en la mejor vestido de una alfombra roja en Madrid, mientras todas las influencers brillaban ya en la Feria de Abril, como Carmen Lomana o Victoria Federica. “Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria”. Ahora sí que sí, que dirían nuestros queridos sevillanos, ya está casi acabando la Feria de Abril 2023 y las celebrities e influencers ayer nos dejaron un sinfín de looks en la noche de ‘el pescaíto’ para inspirarnos para ser la invitada perfecta a tu próxima boda, bautizo y comunión. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “.

Tenemos que avisarte que las tendencias en moda flamenca han hablado y todo parece indicar que, a pesar de las novedades, el rojo, el negro y el blanco son los colores que estarán más presente en esta Feria de Abril 2023. Para reivindicar la tradición y el color estrella para el traje de flamenca. Unos colores que no ha lucido el miércoles Tana Rivera en El Real, ya que ha optado por los tonos azules con un maravilloso traje de flamenca con mantón.

Alba Díaz y Tana Rivera en la Feria de Abril 2023. GTRES

Mientras que Alba Díaz, que ya nos contó que no era muy de Feria y aunque pensaba que no iba a acudir, al final como dice ella "la han liado" pero no para vestirse de flamenca. Si el otro día la hija de Vicky Martín Berrocal lucía una maravillosa blazer crop naranja de la firma de su madre, esta noche ha optado por un espectacular vestido negro de escote palabra de honor y mangas abullonadas, que no sabemos si también es de Victoria pero nos hemos enamorado profundamente.