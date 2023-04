El truco de Chat GPT que organiza un itinerario completo de vacaciones en segundos

¿Está pensando en irse de vacaciones? ¿No sabe cómo organizar sus días en el destino para ver los principales atractivos de la ciudad? Ahora la Inteligencia Artificial también le ayuda, en cuestión de segundos, con una de las funciones que comprende Chat GPT.

Así lo ha mostrado la influencer madrileña Alba Jiménez. La joven, a través de sus distintas redes sociales, suele compartir diferentes planes, restaurantes y visitas en la comunidad de Madrid principalmente. Sin embargo, junto con un amigo, se le ocurrió la idea de poner a prueba al Chat GPT. Últimamente se está hablando mucho de la Inteligencia Artificial y esta influencer quiso comprobar que, en materia de viajes, el Chat GPT también podía ayudar a los usuarios.

Chat GPT: la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que te planea las vacaciones

Lo puso a prueba pidiéndole un itinerario de cinco días en Budapest con sus principales atractivos y precios en formato tabla. En cuestión de segundos, la IA le organizó este itinerario que le pidió. La influencer había vivido durante un tiempo en Budapest, por lo que sabía cuáles eran los monumentos, museos y lugares que debía recomendar en ese itinerario el Chat GPT para una primera visita completa a dicha ciudad. Ella misma se sorprendió con el resultado.

Pues en cuestión de segundos, Chat GPT le organizó una tabla por días con el itinerario que debía de seguir. Además, esta Inteligencia Artificial le mostraba todos los precios de los lugares que había recomendado en dicho itinerario. Sin embargo, no todo iba a ser perfecto, y es que esta IA está actualizada con información del año 2021, por lo que, los precios de los diferentes museos y monumentos no corresponden con los actuales. De la misma manera, si hay algún museo nuevo que haya abierto entre 2022 y 2023, Chat GPT tampoco estará al corriente de ello por lo que no podrá recomendártelo.

Entre los principales atractivos que le ofrecía el Chat GPT, no podía faltar la visita al Parlamento de Budapest, la entrada al edificio de la Ópera, el baño en una de sus típicas termas y la recomendación de distintos museos, así como consejos de dónde comer y a qué precio. Una guía totalmente completa que, a falta de actualizar los precios, simplifica mucho la ardua tarea de organizar un viaje a un país que no conoces.

Chat GPT llegó con cierto recelo a España, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las personas descubren nuevas funciones que les puede ofrecer esta inteligencia artificial y de la cual no se quieren desvincular. No obstante, hay que recordar que la agencia española de protección de datos está investigando a Chat GPT por un "posible incumplimiento de la normativa", según apuntan desde dicha agencia. Y es que, por ejemplo, en Italia, esta inteligencia artificial ya ha sido bloqueada para todos sus usuarios, medida que se está barajando en el resto de Europa.