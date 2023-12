Las "12 campanadas de la seguridad" que te da la Policía

La Policía Nacional inicia desde hoy la acción “Doce Campanadas de Seguridad” hasta el fin de año, la para evitar ser víctima de determinados delitos durante el 2024. Determinadas acciones del día a día, que pueden resultar obvias, como cerrar la puerta con llave, no dar datos personales por teléfono, desconfiar de chollos exagerados o tener siempre las pertenencias a la vista, siguen siendo necesarias para evitar disgustos y hacer del próximo 2024 un año más seguro.

1. Cerrar la puerta con llave: ¿Cierras la puerta con llave siempre que sales de casa? Ni las prisas ni el “solo es un momento” son excusa. Si no cierras con llave, los malos podrían entrar rápido y fácil utilizando el método del resbalón.

2. No dar datos personales por teléfono: ¿Le darías tus datos personales o bancarios a un desconocido por la calle? No, ¿verdad? Pues tampoco lo hagas por teléfono. Aplica la regla de las tres “N”: NO, NUNCA y a NADIE.

3. No compartir fotos íntimas: No lo esperabas pero… te han llegado fotos íntimas a tu teléfono. No las compartas, si lo haces sin el consentimiento de la otra persona estarías cometiendo un delito.

4. Desconfiar de mensajes como el del “hijo en apuros”: Es posible que hayas recibido un mensaje en el que se hacen pasar por tu hijo, fingiendo haber tenido algún percance con el teléfono móvil, y solicitando dinero. NO respondas, y si tienes dudas contacta directamente con tu hijo.

5. Prestar atención a las deepfakes: Ese famoso al que tanto admiras te ofrece un producto milagroso para tu salud, el secreto para hacerte rico o un amor de película. Lo sentimos, pero en este caso también es demasiado bonito para ser verdad.

6. Rechazar ayuda en los cajeros: Es un acto cotidiano y quizás no le das importancia. Pero recuerda que puede haber gente vigilando cuando sacas dinero. Tapa el teclado al marcar el pin, desconfía de extraños que te ofrezcan su ayuda y observa si el cajero ha sido manipulado.

7. Crear contraseñas seguras: Ni tu fecha de nacimiento. Ni 1,2,3,4. Tampoco la que usas desde hace 10 años. Ni la misma contraseña para todo. Crea contraseñas seguras y pónselo difícil a los ciberdelincuentes.

8. Desconfiar de los bulos y las fake news: ¿Eres de los que se cree y reenvía todo lo que le llega? ¡¡ERROR!! Hay que huir de los bulos y las fake news. Por eso, ante la duda, contrasta la información y confía solo en fuentes oficiales.

9. Cuidar las pertenencias en las terrazas Somos de terrazas porque somos de juntarnos, de celebrar, de compartir, de brindar. Pero recuerda: ni el bolso en el respaldo, ni el móvil sobre la mesa. Tus pertenencias siempre controladas.

10. Desconfiar de gangas: Ese “superchollazo“ o ganga que huele a estafa. Esa oferta de empleo que te asegura ganar muchísimo dinero con poco esfuerzo que es un fraude. Ya sabes, si es demasiado bueno para ser verdad, puede que no lo sea, DESCONFÍA.

11. No clicar en links sospechosos: Para compras online seguras: no accedas a enlaces sospechosos, asegúrate de que tenga el icono del candado y de que esté correctamente escrito. Y OJO con aportar datos personales si la web no es fiable, los ciberdelincuentes podrían estar detrás de ella.

12. Denunciar: Cosas tan básicas como cerrar la puerta con llave, no facilitar datos personales por teléfono, desconfiar de chollos exagerados o tener siempre las pertenencias a la vista evitarán disgustos y harán del próximo 2024 un año más seguro.

"Interiorízalo, compártelo, transmítelo a tu círculo cercano y si eres víctima de algún delito… DENÚNCIALO".