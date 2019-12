Sánchez, contra el negacionismo climático: “Solo un puñado de fanáticos niega la evidencia”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha intervenido esta mañana en el discurso inaugural de la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra a partir de hoy en Madrid. Pedro Sánchez, que ejerce como anfitrión, ha realizado una encendida defensa de la necesidad de afrontar una transición ecológica "urgente y justa", "ampliando el ritmo de reducción de emisiones" y asumiendo un "Pacto verde" y coherente con los objetivos de la Unión Europea. "Vamos a honrar la palabra dada con más acción y más ambición climática. Vamos a incrementar el ritmo de reducción de emisiones comprometido para el año 2030", ha asegurado.

Publicidad

Nadie puede sustraerse por su cuenta de este desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea Pedro Sánchez

El jefe del Ejecutivo en funciones ha comenzado su intervención evocando a Eunice Newton Foote, la mujer que descubrió el efecto invernadero en una época en la que por el mero hecho de serlo no podía exponer trabajos científicos, y ha querido hacer una asimilación entre el medio ambiente y la mujer, "dos realidades ignoradas durante años sin las que, ahora, es imposible concebir el futuro". Precisamente contra aquellos que siguen instalados en el negacionismo climático ha querido cargar también Sánchez, asegurando que "solo un puñado de fanáticos niega la evidencia". En este punto, el presidente en funciones ha querido dejar claro que el "progreso si no es sostenible no puede entenderse como progreso" y que aunque la mano del hombre sea la responsable del daño causado, también lo es para "repararlo". "Nadie puede sustraerse por su cuenta de este desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea", ha destacado.