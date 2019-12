10 años en las portadas de LA RAZÓN (y no, no estamos cambiando de década)

No, no estamos cambiando de década aunque lo contrario parezca de sentido común: los números “diez” se caerán de las fechas. Sin embargo las décadas se cuentan de del 1 al 10 y no del 0 al 1. Así el siglo XXI empezó el 1 de enero del 2001 (no del 2000) y por tanto su tercera década no comenzará dentro de unos días, sino el 1 de enero de 2021.

Cierto es que la palabra tiene muchas acepciones, como explica el Diccionario panhispánico de dudas (DPD). Cuando hablamos de “década de los sesenta” entendemos los años 1960, 1961, 1962… Es una significado aceptado de la palabra, aunque se trata de su variante más “sociológica”. Entonces, aunque no realmente la década no ha terminado, sí empezaremos la “década de los veinte” del siglo XXI.

En este vídeo repasamos las imágenes que han marcado los últimos 10 años a través de las portadas de La RAZÓN. Una década marcada peor crisis económica desde el crack de Wall Street de 1929. La recuperación, sin embargo, se produce en un contesto internacional tensado por nuevos desafíos. Asistimos a una grave crisis de las instituciones internacionales, sobre todo entre las potencias occidentales, que se enfrentan divididas a los retos del cambio climático y al auge de una nueva superpotencia: China.