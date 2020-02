“Nuestros hijos son españoles”

Padres de bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania y Georgia han reclamado este domingo ante el Ministerio de Justicia soluciones para que los bebés españoles no tengan que salir de esos países con pasaporte ucraniano o georgiano “siendo españoles de pleno derecho”. La concentración frente al Ministerio de Justicia se ha celebrado con motivo del aniversario de la instrucción del 18 de febrero donde se cancela la inscripción en Ucrania y Georgia de los bebés nacidos por gestación subrogada. Durante el acto, la portavoz de la plataforma Apingu, Ilanit Snir Piñero, ha leído una carta abierta al nuevo ministro, Juan Carlos Campo, en la que dejan constancia sobre la “injusticia” que se está cometiendo con todos los bebés españoles nacidos por gestación subrogada en estos países. En concreto, el texto denuncia que todos los bebés españoles nacidos en Ucrania y Georgia regresan a España con un pasaporte no español “y carentes de derechos fundamentales como la sanidad gratuita o la escolarización pública”. La carta reivindica el derecho “a tener identidad” de los bebés nacidos por gestación subrogada y a “ser registrados como españoles de pleno derecho” por ser hijos de españoles. Asimismo, reclama que “no se les señale ni estigmatice” por haber nacido gracias a la gestación subrogada. Los padres culpan a la “incompetencia” de un Gobierno “que discrimina” de que cientos de familias españolas hayan estado “meses y meses atrapadas” en Ucrania y Georgia con sus hijos españoles. “El Gobierno permite que todas las personas que vayan a Estados Unidos sean padres por gestación subrogada y a nosotros nos rechaza, nos pone trabas y trata a unos niños iguales de manera diferente”, asegura el manifiesto. “Te tienes que buscar la vida, no tienen pasaporte ucraniano ni español hasta que no pasan una serie de meses que consigues la ciudadanía ucraniana para el bebé de una manera u otra”, ha criticado el futuro padre por gestación subrogada, jurista y asesor de la plataforma Apingu José Hidalgo, en declaraciones a los medios. En este contexto, el experto ha explicado que el Convenio Europeo de Derechos Humanos “ya ha dictaminado” que la inscripción mínima de la paternidad “es obligatoria”. “Por lo tanto, si España no otorga pasaporte, tendría que proporcionar la inscripción, como mínimo, de la paternidad, para que vía padre puedan obtener el pasaporte español y puedan entrar en el país”, ha señalado. En este punto, ha añadido que el Gobierno de España “no ha traducido” las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, por lo que, a su juicio, “la indefensión llega al punto de no tener siquiera accesibilidad por la barrera del lenguaje al marco de protección del menor”.

