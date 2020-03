Coronavirus: ¿Es peligroso ir al Gimnasio?

¿Debo o no debo ir al gimnasio? A medida que aumentan los casos de infectados en España las dudas entre la población se multiplican. Tras decretarse la suspensión de clases y eventos multitudinarios, el Ayuntamiento de Madrid también anunciaba ayer el cierre de centros culturales, bibliotecas y polideportivos pero, ¿Qué pasa con los Gimnasios?

A priori, los gimnasios no deberían ser más peligrosos que el transporte público u otros espacios donde se concentre un gran número de gente pero hay que tomar precauciones. El riesgo de contagiarse de coronavirus en un gimnasio o club deportivo es menor que, por ejemplo, en una Iglesia mientras celebran misa, comentó David Thomas, profesor de Medicina y director de la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en una entrevista en el New York Times. A diferencia de los gimnasios, los actos religiosos podrían implicar apretones de manos, besos y una mayor proximidad entre las personas. No obstante, mientras la Conferencia Episcopal Española daba ayer pautas como cambiar las formas de darnos la paz o retransmitir misas on-line desde la Catedral de La Almudena para los feligreses pertenecientes a grupos de riesgo, nada se dice de los gimnasios. Precisamente, los gimnasios son uno de los espacios en los que Italia ha prohibido todas las actividades hasta el 3 de abril para hacer frente a la epidemia y eso genera aún más dudas. En nuestro país todavía no se ha dado indicaciones con respecto a esto pero, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Entrenamos en casa o esperamos recomendaciones al respecto?

Los primero es mantener la calma. Según los expertos, el virus se propaga mediante gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala pero NO se transmite por el sudor. Ante esta premisa, el riesgo nos es mayor que en un bar, en un supermercado o en tu empresa, sin embargo si es recomendable extremar la higiene.

En algunos centros como los DIR de Barcelona han comenzado a tomar la temperatura a los clientes antes de entrar al vestuario como “medida de prevención” y se ha extremado la desinfección de máquinas o pesas. Asimismo, se insiste en la colocación de toallas en los aparatos de Fitness o incluso llevar geles y toallitas desinfectantes.

😢 Hay más seguridad en mi gimnasio que en mi universidad.



Universidad: 6 horas / 5 días a la semana



Gimnasio: 1 hora / 3 días a la semana#COVID19espana #COVID2019 #coronavirus pic.twitter.com/CV4n4ius3M — Julia Moreno (@JuliaMorenoR) March 10, 2020

En Madrid, la mayoría de los centros también han aplicado protocolos de actuación consistentes en la colocación de dispensadores y productos para la desinfección de manos e incrementar la frecuencia e intensidad de la limpieza de todo el equipamiento ya que según los expertos el coronavirus parece sobrevivir un tiempo, dos horas y hasta días, sobre algunas superficies como pesas, manillas o aparatos.

Consejos que debes seguir si no quieres dejar de entrenar

1. Lleva tu propia toalla y cubre con ella los aparatos de fitness.

2. Lleva tu propia esterilla

3. Lávate bien las manos antes y después de hacer ejercicio

4. Para más seguridad usa los dosificadores de desinfectantes del gimnasio o lleva tu propio gel.

5. Ponte guantes si usas pesas

6. No acudas a las horas que está más concurrido

7. No te acerques ni abraces o choques las manos con monitores ni compañeros. A los monitores se aconseja mantener cierta distancia. No deben por ejemplo acercarse al alumno para corregir una postura de Yoga.

8. Si te sientes enfermo, quédate en casa.