¿Intenta el Gobierno sacar rédito político de la crisis del coronavirus?

En plena crisis y cuando el Gobierno más pide unidad de todos los partidos políticos para salir adelante surge la polémica. Ayer, la diputada del PP por el País Vasco, Bea Fanjul, ponía sobre la mesa un controvertido documento realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o lo que es lo mismo, un folleto informativo elaborado y avalado por la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Un texto que no duda en arremeter contra el PP y el anterior Ejecutivo.

Bajo el título “Preguntas frecuentes sobre las medidas sociales contra el coronavirus”, la diputada vasca señala dos párrafos determinados en los que pueden verse dichos “ataques” a los populares. De las 27 páginas de las que consta este folleto, hay una enfocada a los Ayuntamientos y su papel en estos duros momentos. Es aquí donde se encuentran esas polémicas referencias. La primera de ellas reza así: “(...) se faculta a los Ayuntamientos, para que, en el marco de sus competencias y dejando atrás la ley Montoro, puedan invertir su superávit en servicios sociales (...)”.

En otro párrafo del documento, el actual Ejecutivo saca pecho de sus actuaciones y echa por tierra la gestión del anterior Gobierno. “Desde hace años han solicitado al Gobierno de España usar el superávit fundamentalmente para servicios sociales. El Gobierno anterior no lo autorizó. Ahora podrán hacerlo”. Y es en este momento, señala la diputada vasca, cuando resulta inevitable no acordarse de las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien tajante manifestó hace pocos días que no se perdonará a quien busque “rédito político de una tragedia nacional".

Y más allá de esta polémica, la difusión de este documento tampoco ha tenido el éxito esperado por el Ministerio. Tras hacerlo público, son muchos los que han criticado que “después de despreciar las recomendaciones de la OMS” ahora saquen “una guía politizada sobre unas medidas que solo son promesas”. Una historia que se repite en muchos comentarios.

“El Gobierno anterior no lo autorizó. Ahora podrán hacerlo.” Pagar mis impuestos para que desde una cuenta institucional hagan demagogia en estos momentos penosos. Nadie dirá que el anterior al anterior quebró la solvencia del país — Centollo errante (@centolloerrante) March 23, 2020

Hola, he consultado 3 bancos que papeleo hay que presentar para solicitar el aplazamiento de la hipoteca y los tres han respondido igual, el gobierno no nos ha comunicado nada al respecto. — Alex (@AlexKiz) March 23, 2020