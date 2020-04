Una mascarilla de tela no tiene la misma efectividad que una fabricada bajo estándares técnicos pero puede ayudar a protegernos en aquellos lugares donde el distanciamiento social es más difícil. Ante la dificultad de conseguirlas en las farmacias, muchos ciudadanos se han lanzado a fabricarlas en casa para protegerse cuando salen a la calle pero pueden convertirse en un foco de contagio si no las utilizamos de manera correcta.

Estos son los cinco errores más comunes que solemos cometer al usar mascarillas de tela:

1) Asumir que son protección de grado médico. Una de las principales advertencias de las autoridades sanitarias es no asumir que una mascarilla de tela garantiza la protección que ofrecen las mascarillas quirúrgicas o respiradores N95 de uso médico. Las mascarillas de tela solo sirven, según la OMS, para “desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás”.

2) Dejar de lavarse las manos o evitar la distancia social. La OMS y los CDC coinciden en que el uso de esta protección es solo un elemento más en lo que cada quien tiene que hacer para evitar el contagio. Mantener la distancia social, evitar reuniones de más de 10 personas, así como el constante lavado de manos, siguen siendo los “pilares” en la protección personal, incluso al usar mascarilla. Por lo tanto, la OMS subraya que “las mascarillas solo deben usarse como parte de un paquete integral de medidas”.

3) Cubrirse solo la boca. Otro error común a la hora de usar mascarillas es cubrir solo la boca con ellas. Las vías respiratorias deben ser protegidas, así que se deben cubrir nariz y boca. No se le debe poner a niños menores de 2 años ni a personas con problemas respiratorios.

4) No lavar las mascarillas de tela tras su uso. No lavarlas tras el uso puede hacer que se conviertan en un foco de infección. Su lavado, sin embargo, no debe dañarlas ni hacerles perder su forma.

5) Tocarla y no lavarse las manos. Es imperativo evitar tocarla porque puede contener patógenos. Antes de ponerla y quitarla, hay que lavarse las manos. Cuando no se usan deben ser almacenadas en una bolsa de papel limpia y cerrada o en un recipiente transpirable, según el CDC de los EEUU.

¿Cómo desinfectamos una mascarilla de tela?

No hay recomendaciones oficiales para desinfectar mascarillas de tela. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC) debería ser suficiente con el lavado en la lavadora. Una idea sería acogernos a las recomendaciones de limpieza del Ministerio de Sanidad que indican que la ropa de un enfermo contagiado por COVID-19 debe lavarse entre 60 y 90 grados durante al menos 30 minutos.

Tras usarla, no la pongas inmediatamente sobre ninguna superficie. Ponla en la lavadora o en el fregadero con agua caliente con jabón y lávala bien.

También puedes poner las mascarillas de tela en el horno a 82 °C (180 °F) durante 20 minutos para desinfectarlas.