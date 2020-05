Desescalada: Así nos protege el uso de la mascarilla en el metro

Con la entrada en vigor de las distintas fases de la desescalada son muchos los ciudadanos que han comenzado a relajarse y a no cumplir con las normas de distanciamiento o con el uso obligatorio de las máscaras. No es una mayoría, pero sí es habitual ver grupos de personas paseando juntas, sin mantener la distancia de 1,5 a 2 metros, ver reuniones en casas en las que tampoco se cumple con el distanciamiento o no se usan las mascarillas, que siguen siendo fundamentales para evitar la propagación del virus. Es cierto que la situación de los hospitales ha mejorado mucho si lo comparamos con lo de hace un mes. También es verdad que el número de contagios y de fallecidos se ha reducido drásticamente, pero no deja de ser verdad que se siguen produciendo y que la batalla contra el covid-19 no ha acabado.

Y no hay que olvidar que estamos ante un virus altamente contagioso, que se ha llevado la vida de más de 27.000 personas en España y ha contagiado a cerca de seis millones en todo el mundo. Por ello, un grupo de científicos de la Universidad de Oregón han realizado una simple simulación para demostrar la importancia del uso de la mascarilla y de qué ocurre cuando una persona habla con otra en un medio de transporte, en el que no se pueden guardar las distancias, sin la máscara protectora.

El vídeo se centra en dos personas que van en el metro. Una de ellas de pie, la infectada, y otra sentada frente a ella. La simulación de lo que ocurriría con las partículas de virus expulsadas por la boca al hablar cuando se lleva mascarilla y cuando no, esbastante clarificadora. Mientras en el caso de llevar protegida la boca y la nariz, los virus se quedan en la ropa de la persona que habla y alguna puede llegar incluso a caer al suelo, en el caso de que no llevara mascarilla, lo más probable es que la persona con la que habla y que va sentada a 0,7 metros de distancia, acabe contagiada, debido a la gran cantidad de virus que se deposita en su cuerpo. Aunque las gotas no viajan tan lejos como con un estornudo (que pueden llegar a trasladarse hasta siete metros) pueden viajar más lejos de lo que creemos sólo con hablar o respirar.

El científico respiratorio de la Universidad de Leicester, Julian Tang, dijo en BBC News: 'Si estás respirando y hablando, obviamente, las gotas no viajan tan lejos, pero pueden viajar lo suficientemente lejos como para afectar a tu amigo sentado frente a ti, o alguien que está hablando contigo. Esa es la distancia clave.

¿Cuánto tienen que viajar las gotas infectadas para infectar a alguien más? Las gotitas infectadas podrían transportarse más lejos a través de la transmisión de superficie a superficie. Los científicos dicen que esta es la razón por la cual todavía es importante lavarse las manos regularmente y usar cobertores faciales en tales entornos para detener la propagación del virus.