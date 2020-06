El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado “casi seguro” que el próximo viernes 19 se podrá circular entre Euskadi y Cantabria, ya que tanto él como el lehendakari, Iñigo Urkullu, tienen la intención de “no agotar el plazo” y adelantar la apertura de la movilidad entre ambas comunidades si la evolución de la pandemia de covid-19 es favorable.

En declaraciones a Radio Euskadi, Revilla ha señalado que ha hablado con Urkullu y que ambos coinciden en esa idea, que concretarán el próximo lunes, aunque ha hecho hincapié en que habrá que estar vigilantes porque “el bicho está presente entre nosotros”.

Ha explicado que no ha dado el paso de abrir la comunidad el próximo lunes, día 15, porque un informe de Sanidad de Cantabria no se lo recomendaba, aunque ha destacado que los brotes de los hospitales de Basurto y Txagorritxu “no son graves en la medida en que están localizados. No es lo mismo en la calle, en una fiesta…”.

Se ha mostrado partidario de “conciliar precaución con abrir la economía”, porque no se puede “parar este país”. "Llegará un momento en el que los ERTE no se puedan prolongar, tenemos una Renta Mínima Vital… pero hay que producir para que se puedan pagar esas ayudas”, ha añadido.Finalmente, Revilla ha animado a los vascos a visitar Cantabria: “¡El viernes todos para acá!”.