Top Coaching

Hoy en día sabemos que la estabilidad, tanto mental como emocional, es parte fundamental para lograr el bienestar. Estamos aún sumergidos en una época convulsa, que nos ha puesto a prueba no sólo físicamente, sino también a un nivel mucho más profundo.

Últimamente escuchamos mucho esta palabra: coach. ¿Pero qué es un coach? Es un profesional formado para ayudar y guiar a las personas en un proceso de autoconocimiento que les lleve a alcanzar su máximo potencial, tanto a un nivel personal o creativo, como familiar o profesional.

Es un sector en pleno crecimiento y en este artículo hemos reunido a los mejores profesionales, especializados en distintas áreas, para que puedas encontrar exactamente lo que necesitas para progresar en tu vida.

Para empezar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Idoia Campoy, Business Trainer dedicada al desarrollo del talento de sus clientes.

IDOIA CAMPOY

¿Cómo nació la iniciativa?

Desde siempre me ha fascinado la capacidad que tiene el ser humano de crear magia en su vida cuando reconoce su esencia y se centra en aquello que le apasiona. Esa fue la idea que me impulsó: dedicar mi experiencia y conocimientos para ayudar al máximo número de personas a que reconozcan su valor, su brillo. Ayudo a que cumplan sus sueños y así llenar este mundo de magia.

¿Cuáles son los servicios que ofreces?

Ofrezco un servicio integral y personalizado en todo lo relacionado con el desarrollo y mejora de la gestión del talento, unido a proyectos de vida, profesionales y empresariales, a nivel de equipos e individual.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a ti.

Entre mis clientes cuento tanto con inversores y ejecutivos internacionales, como con emprendedores y profesionales que quieren trabajar su marca personal,

reforzar sus habilidades directivas y de liderazgo de equipos, reinventarse laboralmente, desarrollar una idea de negocio o mejorar la eficiencia de su equipo de trabajo.

¿Qué es lo que te diferencia de otros profesionales del sector?

Más que Coach de Negocios me definiría como Business Trainer. No solo utilizo herramientas de Coaching, sino también de PNL y Estrategia de Negocio; además de todos los conocimientos adquiridos con mi experiencia profesional en el área legal, bancaria, internacional, innovación, TIC, mentoring y formación, entre otros. Sobre todo, las adapto a las necesidades de cada cliente, para conseguir crear, desde sus valores, lo que desea; para lograr hacer realidad sus sueños.

http://idoiacampoy.com/

info@idoiacampoy.com

Telf: +34 667947848

Hablamos con Alejandra, coach del Sueño Feliz, empresa especializada en conseguir un descanso saludable para nuestros hijos e hijas.

SUEÑO FELIZ

¿Es necesaria una coach del sueño?

Si llevas tiempo sin poder dormir y la falta de descanso está afectando a tu bienestar y al equilibrio y convivencia familiar, puedo ayudarte a mejorar tu calidad de vida.

¿Cuánto dura un entrenamiento con una coach del sueño?

Cada niño es un mundo y por eso nuestro método de trabajo se basa en diseñar un plan personalizado teniendo en cuenta todas las necesidades tanto de tu hijo/a como del resto de la familia. Vuestra consistencia y el trabajo en equipo son claves para el éxito pudiendo ver progresos alrededor de 2 semanas.

¿El coaching del sueño implica dejarlos llorar?

Nuestra metodología es respetuosa y basada en el apego seguro. Durante el entrenamiento, las mamás y papás siempre están ahí para dar apoyo a su bebé cuando lo necesite. Esto no significa que no vayan a haber lloros durante el entrenamiento, es algo que no podemos prometer pero sí que lo vamos a minimizar el máximo posible. El llanto es la manera que tienen de comunicarse con nosotros.

¿Realmente funciona un entrenamiento del sueño?

Realizar un entrenamiento con una coach del sueño es un trabajo en equipo donde guío y doy soporte pero los papás, mamás, son quienes deben llevar a cabo el plan.

¿Cuándo es recomendable empezar el entrenamiento del sueño?

Debido a los grandes cambios desde el nacimiento y durante sus primeros meses de vida, lo ideal es empezar con el entrenamiento a los 6 meses. A esa edad están listos para poder dormir entre 8 a 12 horas.

¿Es necesario estar en casa durante el entrenamiento del sueño?

Mi recomendación es bloquear 2 semanas para poder hacer el entrenamiento. De esta manera se pueden dedicar en exclusiva al proceso y dar apoyo continuo al bebé.

A parte del entrenamiento del sueño, ¿qué otros aspectos tratas sobre el sueño?

Aprender a dormir sin asociaciones al inicio de la noche y gestionar los despertares

Reducir gradualmente las tomas nocturnas

Despertares tempranos (antes 6 am)

Establecer rutinas y horarios acordes a las necesidades de tu bebé

Transiciones de siestas (pasar de 3 a 2 siestas y de 2 a 1)

Acompañaros para realizar el cambio de cuna a cama

Hacer del momento de ir a dormir una experiencia positiva y no una “pelea” diaria

https://suenofeliz.com/

info@suenofeliz.com

Telf: 640 181 929

@suenofeliz_coach

BeMind Bienestar es un estudio de coaching que nació con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

BEMIND BIENESTAR

Somos mujeres emprendedoras con más de 20 años de experiencia en multinacionales líderes en su sector. Creemos que el mayor recurso y más valioso son las personas por eso invertimos nuestros esfuerzos en generar entornos de organizaciones saludables.

Estamos especializadas en trabajar de la mano, en equipo, con otras mujeres emprendedoras. Acompañamos a las líderes y a sus equipos con el objetivo de mejorar los resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Nuestra experiencia liderando equipos y nuestros excelentes resultados nos avalan,nos permite conectar y acompañar a las personas para descubrir su mejor versión. Destacamos por tener una visión global de las necesidades de una empresa.

Desarrollamos el liderazgo, el trabajo en equipo mejorando la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación y la cohesión grupal así como la gestión con reuniones efectivas, técnicas de venta, atención al cliente y la fidelización. Nuestra metodología es tanto presencial como online.

Nuestros programas son creados a medida para asegurarnos que cumplen con las necesidades de las empresas, por ello y para llegar a todas, hacemos formaciones tanto online como de forma presencial. Por último, ofrecemos servicios y damos soporte para convertir a nuestros clientes en organizaciones saludables aportando otros recursos de nutrición, mindfulness, coaching, entre otros.

Si estás dispuesta a invertir en ti y en tu equipo para llevar a tu empresa, negocio, al siguiente nivel, nosotras estaremos encantadas de acompañarte.

https://bemindbienestar.com/

conecta@bemindbienestar.com

Telf: 640 181 929

@bemind.bienestar/

Queremos presentar también a Carmen Morando Llerandi, Coach ACC por ICF, que nos habló sobre el coaching en estos tiempos.

CARMEN MORANDO

¿Por qué Coaching en estos momentos?

Muchas han sido las personas que en estos meses de confinamiento han perdido sus trabajos. Otras no lo han perdido, pero el confinamiento les ha hecho darse cuenta de que lo que estaban haciendo hasta el momento no es lo que quieren seguir haciendo el resto de sus vidas.

Y lo entiendo. Hace un tiempo yo pasé por lo mismo.

Hace algunos años yo sabía lo que no quería seguir haciendo el resto de mi vida, pero no tenía ni idea de lo que sí quería hacer. Y, peor aún, no me creía capaz de hacer algo diferente en el futuro. ¿Os resulta familiar?

Hasta que se cruzó por mi camino un Coach, que me ayudó a proyectarme hacia ese futuro.

En aquel momento en el que estaba tan desorientada ese Coach me acompañó, mediante sus preguntas, a descubrir cuál era mi verdadera vocación y a visualizarme en el escenario en el que me quería ver en adelante.

No fue un camino corto ni fácil, pero poco a poco fui descubriendo cuál era mi propósito en la vida, mis valores, mis fortalezas, y sobre todo las creencias que me estaban limitando a conseguir mi objetivo. Trabajando esas creencias todo fue tomando forma.

Si estás en esa situación, te animo a que te pongas en manos de un coach que te acompañe en el proceso. El resultado va a merecer la pena.

www.cmlcoaching.es

contacto@cmlcoaching.es

Teléfono: 619-115524

Entrevistamos a Carmen García Gallardo, directora de Gallardo y Murillo, empresa que lleva 20 años dedicada a la consultoría de RRHH.

GALLARDO & MURILLO

Háblanos de vosotros, de la empresa, ¿Qué servicios ofrecéis?

Somos un equipo de psicólogos y consultores especializados en coaching y nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo humano. Acompañamos a personas y a empresas que necesitan evolucionar o transformarse para ser más competitivas.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Llevamos 20 años en el sector de la consultoría de RRHH dedicándonos a la selección, evaluación y coaching en todos los niveles. Empezamos en Estados Unidos realizando life coaching y executive coaching, pero ya en España, desde hace 15 años, nos especializamos en coaching para emprendedores y desarrollo de competencias.

Precisamente, fue esta especialización, la que nos llevó a desarrollar nuestra línea de investigación y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas aplicables en este campo.

¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?

Nuestro equipo está formado por coaches de distintas especialidades. Por lo que llevamos a cabo procesos de coaching con profesionales, emprendedores o empresas ya consolidadas.

También realizamos proyectos tecnológicos para otras consultoras de RRHH y colaboramos en la realización de programas de alto rendimiento profesional. En este sentido, podemos destacar la realización de un programa de alto rendimiento para el desarrollo de las competencias técnicas y psicológicas del controlador aéreo. Es un gran proyecto que venimos desarrollando en colaboración con Nelso, un importante centro de formación de controladores aéreos, cuentan con el respaldo de una multinacional escandinava, y ambos han apostado fuerte por la formación de controladores aéreos, altamente preparados, destinados a cubrir la gran demanda europea de la profesión.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Destacamos por nuestra avanzada metodología y por diseñar y utilizar herramientas tecnológicas para realizar diagnósticos reales. Creemos que los objetivos alcanzados deben medirse y que las personas y las empresas necesitan conocer los puntos críticos que limitan su talento. Esto puede aplicarse a un joven preparado que aspira a conseguir un trabajo de su categoría, a un emprendedor que quiere hacer la cosas bien desde el principio o a una empresa que necesita reinventarse.

Por supuesto que esto solo es posible, a través de una experiencia muy cercana al cliente.

Neurojuego Litemotion

info@gallardoymurillo.com

gallardoymurillo@gmail.com

Telf: +34 636 898 109

Queremos presentar ahora a Heras Coaching, la empresa en la que Francisco Heras vuelca su experiencia de más de 30 años.

HERAS COACHING

HERAS COACHING se creó en Julio 2013 en base a la experiencia profesional, formación y contactos que Francisco Heras ha ido creando en sus más de 34 años de experiencia profesional.

Los servicios que se ofrecen son básicamente de tres tipos: Coaching, Consultoría y Mentoring. Francisco Heras está certificado como Coach Ejecutivo, Comercial, Político y de Equipos.

Los servicios ofrecidos relacionados con el Coaching son:

Coaching presencial y Coaching Online Ejecutivo Comercial Equipos Político

Formación On Line: Líder Coach Equipos de Alto Rendimiento

Formación presencial a medida: Liderazgo Equipos de Alto Rendimiento Empatía Técnicas de Coaching...

Conferencias según necesidades. Liderazgo en tiempos de crisis Equipos de alto rendimiento...



Nuestros clientes de coaching suelen ser ejecutivos, responsables de área, comerciales y equipos que se dan cuenta que necesitan mejorar, que quieren buscar nuevas oportunidades, necesitan realizar un cambio, solucionar problemas internos, desarrollar su carrera profesional. Suelen ser clientes de área industrial, empresas de servicios, representación de productos, formación o directivos a título personal. Dentro del sector, nos hace únicos la experiencia profesional de Francisco Heras y que se pone a disposición de sus clientes. No se trata únicamente de tener certificaciones diversas como coach, sino su experiencia de más de 30 años en multinacionales, en puestos de alta responsabilidad (Dirección de Fábrica, Dirección técnica, Dirección General y CTO), gestionando equipos diversos de múltiples nacionalidades.

https://www.herascoaching.com

f.heras@herascoaching.com

Youtube: http://bit.ly/canal_youtube_HERAS_COACHING

Telf: (00 34) 638 852 597

Tuvimos la oportunidad de hablar con Gustavo Guillén Lis, Coach y Facilitador de The Look.

THE LOOK

The Look cumple 13 años de operaciones en España, ofreciendo Coaching Transformacional Individual y de Equipos, a nivel empresarial y deportivo, además de una espectacular Formación en Coaching y PNL con prácticas y clases magistrales al mejor nivel de Coaching del mundo, con posibilidades reales de salida laboral.

Durante el segundo trimestre de 2020 hemos logrado adaptar y re-crear nuestras formaciones para ser entregadas virtualmente en excelencia. Ahora nuestra oferta incluye modalidad presencial y on-line, para que estés donde estés puedas acceder a nuestros servicios: Formación y Training en 6 idiomas, garantizando metodologías en Europa, EEUU y Latam.

Han confiado en nosotros más de 40 empresas de primera línea, trabajando desde hace años de forma sistemática en muchas de ellas. Nos convocan CEO ́s, Directores de área y Directores de RRHH para contribuir a la transformación de culturas organizacionales, a la excelencia en la Comunicación efectiva, en Liderazgo de Managers y Directores yen creación e implementación de Identidad, Valores y Motivación. Nuestros resultados son tan buenos gracias a nuestro background como Directores y Ejecutivos de varias empresas multinacionales.

A nivel de Coaching Deportivo, acompañamos a deportistas enel alto rendimiento a través de campos como el desarrollo de inteligencias múltiples, concentración, transformación de la presión en expresión deportiva, gobierno de emociones negativas, auto-liderazgo, creatividad, autoestima, conexión con el disfrute, organización mental y verdadero trabajo en equipo. Sólo trabajando todos estos aspectos un deportista alcanza su verdadero potencial.

Fuera de ámbitos empresariales y deportivos ofrecemos la trilogía Luz, Cámara, Acción; son 3 cursos abiertos, basados en técnicas de aprendizaje vivencial y de alto impacto, orientados a que los participantes incrementen y expandan los resultados deseados en sus vidas.

www.the-look.es

info@the-look.es

Telf: 669644279

https://www.linkedin.com/in/gustavo-guillen-lis/

Facebook: the.look.mentalidad.ganadora

Instagram: @gusguillenlis

También pudimos entrevistar a la gente de Renewal, un estudio de coaching especializado en el desarrollo personalizado del liderazgo.

RENEWAL

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Desde el año 2004 ofrecemos servicios personalizados de Desarrollo de Liderazgo en más de 31 países, cuatro continentes y 24 industrias. Somos un equipo internacional multidisciplinar altamente acreditado y con miles de horas de experiencia lo que nos permite aportar valor en cualquier lugar del mundo en Español, Inglés, Alemán y Chino.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Facilitamos que los líderes traduzcan el dominio de las competencias y el desarrollo de la madurez de liderazgo en un cambio de comportamiento duradero, que mejora el rendimiento empresarial y el bienestar colectivo.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Trabajamos con Alta Dirección, Directores Generales y equipos en empresas multinacionales.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Combinamos habilidad docente, rigor científico y practicidad empresarial en el diseño personalizado de nuestros servicios. Nuestro equipo ha sido docente en prestigiosas escuelas de negocio en USA, Europa y Rusia. Aportamos certificaciones de prestigio como Board Certified Coach en EEUU, que se otorga a profesionales que demuestren maestría en los conocimientos y habilidades fundamentales a través de pruebas escritas, prácticas o simulación.

Más del 80% de nuestros clientes mantiene una relación asidua con Renewal. Actualmente tenemos clientes en activo en Hong-Kong, Alemania, España y Francia.

www.renewalcompany.com

info@renewalcompany.com

Telf: + 34 660 108 231

Para terminar, queremos presentar los servicios de Laura Gómez López y su metodología VIVE.

LAURA GÓMEZ LÓPEZ

LGL ofrece servicios de “mentoring” profesional y formación para desarrollar las habilidades de liderazgo de directivos, comerciales y empresarios.

Es vital sacar el talento dormido e impulsarles, sin embargo, la pasión por sí sola no es suficiente, por eso, lo combinamos con conocimiento, orientación y apoyo para alcanzar los objetivos de la empresa.

Su metodología VIVE se traduce en:

Valores : Alinear los de la empresa y los de la persona.

Impulso : Identificar las oportunidades de la empresa y las fortalezas del equipo.

Visión Estratégica : Determinar con claridad los objetivos a alcanzar.

Estructura: Plan de acción claro para implementar

Facilita el cambio dentro de la empresa teniendo en cuenta las emociones, conocimientos y habilidades de las personas implicadas para crear un equipo fuerte y competitivo.

Acompañamos en la toma de decisiones, resolución de problemas concretos y les enseñamos habilidades personales y profesionales directivas, actitudes y destrezas comerciales.

La oficina está situada en pleno corazón de Madrid, también atendemos online y nos desplazamos a tu empresa.

www.lauragomezlopez.com

hola@lauragomezlopez.com

Telf: +34 605 32 61 53