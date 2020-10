Los ganadores del Premio Nobel de Física de los últimos 10 años

El Premio Nobel de Física es uno de los cinco galardones que fueron instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel. Este premio se otorga «en el ramo de las Ciencias Físicas, haya hecho el descubrimiento o invento mas importante», según el testamento del propio Nobel. El estadounidense John Bardeen es el único que ha recibido el premio más de una vez, en 1956 y 1972.

El Premio Nobel de Física del siglo XX más controvertido fue Albert Einstein, teniendo en cuenta que la formulación de su teoría de la relatividad en 1905 revolucionó la física clásica y cambio la visión del universo, y sin embargo el Nobel no le llegó hasta 1922 y no por la teoría de la relatividad, si no por la interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico.

Listado de los últimos ganadores

2019

James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz (Canadá, Suiza, Suiza): Por sus descubrimientos en referentes en el campo de la cosmología física y en particular por el descubrimiento de un exoplaneta que orbita una estrella de tipo solar.

2018

Donna Strickland, Gérard Mourou y Arthur Ashkin (Canadá, Francia, Estados Unidos): Por sus revolucionarios aportes en el campo de la física del láser, el uso de pinzas ópticas y su aplicación en sistemas biológicos.

2017

Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne (Estados Unidos): Por sus contribuciones decisivas al detector LIGO y por la observación de ondas gravitatorias.

2016

David J. Thouless, Duncan M. Haldane y John M. Kosterlitz (Reino Unido): Por los descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y fases topológicas de la materia.

2015

Takaaki Kajita y Arthur B. McDonald (Japón, Canadá): Por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos, lo que demuestra que los neutrinos tienen masa.

2014

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shūji Nakamura (Japón, Japón, Estados Unidos): Por la invención de eficientes diodos de emisión de luz azules, que han hecho posibles las fuentes de luz blanca brillantes y de bajo consumo.

2013

Peter Higgs y François Englert (Reino Unido, Bélgica): Por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas, y que recientemente fue confirmado a través del descubrimiento de la partícula fundamental prevista, por los experimentos ATLAS y CMS en el gran colisionador de hadrones del CERN.

2012

Serge Haroche y David Wineland (Francia y Estados Unidos): Por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales.

2011

Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess (Estados Unidos, Australia, Estados Unidos): Por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo por la observación de supernovas distantes.

2010

Andre Geim y Konstantín Novosiólov (Rusia- Países Bajos, Rusia-Reino Unido): Por sus novedosos experimentos con el grafeno en dos dimensiones.

2009

Charles K. Kao, Willard S. Boyle y George E. Smith (Hong Kong-Reino Unido-Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos, Estados Unidos): Por la invención de un circuito semiconductor formador de imágenes, el sensor de carga acoplada.