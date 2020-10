¿Cómo está la campaña estadounidense una semana antes de las elecciones?

El director del Máster en Comunicación Social, Política e Institucional y profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales la Universidad CEU San Pablo, David Sarias, analiza los comicios por la presidencia estadounidense unos días antes de la votación.

Centrándose en los puntos fuertes de ambos candidatos, destaca de Donald Trump su “capacidad de conexión con el electorado, sobre todo con una parte significativa blanca y sin estudios superiores, a través de su imagen de candidato alejado de la política tradicional, capaz de apelar al nacionalismo de este sector de la población americana”.

Del candidato demócrata Joe Biden puntualiza que posee dos características que lo hacen particular: “No es Donald Trump y es la vuelta a la normalidad, es un retorno al político profesional, predecible y confiable; que lleva a abandonar el populismo y el histrionismo de Donald Trump”.

Respecto a las diferencias que poseen ambos candidatos en sus políticas de campaña destaca que en lo económico “Trump representa paradójicamente un candidato convencional del partido republicano, sobre todo en lo económico: apoyo al libre mercado, a los empresarios y especialmente, al gran empresario. Representa los valores de la derecha conservadora, sobre todo la evangélica, además de ser un candidato firmemente provida. También ha sido capaz de darle la vuelta al sistema judicial americano.”

No obstante, por otro lado, “Biden es un candidato que ha conseguido aunar las propuestas socialdemócratas mas colectivistas de Bern Sanders, junto con las propuestas de la nueva izquierda identitaria de demócratas en el ala más extrema del partido. Sin embargo, él es en el fondo un candidato de la moderación.”

Según las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos, Biden es el candidato favorito, no obstante, Sarias advierte de que no hay que irse a dormir la noche electoral sin haber conocido el ganador. Al día siguiente “uno se puede levantar con una sorpresa” especialmente por cómo es la política americana.

Trump confirma a Krugman: un país no es una empresa

Tal y como afirma Joan Ripoll, profesor de Economía y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universitat Abat Oliba CEU, una de las bazas electorales que más ha explotado Trump es el perfil de empresario de éxito, sin embargo, lo cierto es que el mandato de Trump no ha hecho sino confirmar la tesis que el premio nobel Paul Krugman había formulado casi veinticinco años atrás en el ensayo ‘A country is not a company’. Prácticas que han caracterizado estos cuatro años, como el proteccionismo, el capitalismo de amigos o la toma arbitraria de decisiones, evidencian que liderar un país o una empresa son cosas bien distintas.

Unas elecciones para reafirmar el liderazgo internacional

Para José María Beneyto, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, estas elecciones norteamericanas son cruciales para conseguir que Estados Unidos puede llegar a reducir la polarización política y social interna que sufre el país y para reafirmar su liderazgo internacional. Para Europa es clave contar con un aliado norteamericano fuerte y estable, comprometido con la agenda de la integración, y no de la confrontación, para poder juntos liderar los grandes desafíos tecnológicos, políticos y sociales a los que se enfrenta el mundo en los próximos años.

La noche electoral en los medios de EE.UU.

Manel Domínguez, director del grado en Periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU, asegura que la polarización alrededor de la figura del presidente Donald Trump también llega a los medios de comunicación. Conocer los grupos y actores del sistema de medios de comunicación es una clave importante para entender la noche electoral. Especialmente, si el resultado del escrutinio de las urnas no es concluyente, lo que podría desencadenar una batalla mediática por presentar como ganador definitivo a uno de los candidatos.