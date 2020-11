Qué tiempo hará mañana, miércoles, 4 de noviembre

A lo largo del día de mañana miércoles se formará al suroeste de la Península una borrasca que traerá un flujo de componente este e inestabilidad. Así, en gran parte de la Península se espera de nuevo precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta. Podrán ser localmente fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, meseta Sur, este de la meseta Norte y oeste y sur de Andalucía. Tiempo perfecto para estar en casa si puede permitírselo y así ponérselo más difícil al virus.

En el Cantábrico, norte de Galicia y Andalucía oriental las precipitaciones serán dispersas y menos abundantes. No se olvide del paraguas aunque a lo mejor no le hace falta. No se esperan en el sur de Galicia ni, avanzado el día, en Cataluña. En Baleares son muy poco probables. En Canarias habrá precipitaciones abundantes en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar que vayan acompañadas de tormenta y que sean localmente fuertes y/o persistentes.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 03-11-2020 hasta 09-11-2020. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/AeMT3oAQjA — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2020

Comienzan las nevadas

Se espera que nieve en Pirineos con cota 1400/2000, subiendo rápidamente por la mañana. En el este del sistema Central y en el norte del Ibérico es probable que nieve de forma abundante por encima de los 900-1100 metros, subiendo la cota rápidamente a partir de mediodía. Con menor intensidad, también puede nevar en los páramos de la meseta Norte oriental, por encima de 900 m. En la segunda mitad del día también se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica, menos abundantes, a partir de unos 900 m y subiendo rápidamente la cota.

Baja el termómetro

Las temperaturas máximas sufrirán un descenso generalizado, que será notable en el interior del tercio suroriental peninsular y meseta Norte. Heladas en montaña del extremo norte. Abríguese porque la bajada de temperaturas se va a notar bastante en este día.

Predominarán vientos de componente este en la Península y Baleares, fuerte en el litoral gallego y asturiano, y con intervalos de fuerte en Baleares y amplias zonas del litoral mediterráneo peninsular. Alisios en Canarias, con intervalos de fuerte en las islas occidentales. Rachas fuertes en zonas de montaña.