Códigos de descuento y comercio electrónico: una combinación perfecta

Los códigos de descuento son un estímulo importante para las compras por Internet en nuestro país: una afirmación que no solo proviene del sentido común, sino que se corrobora con los datos proporcionados por Promocodex International SRL, empresa internacional especializada en e-couponing -cupones electrónicos- y que se ocupa de las estadísticas concernientes al comercio en línea. Pues bien, según la información que dicha empresa ha dado a conocer, el nuestro es el quinto mercado por facturación a nivel europeo (sin considerar a la Federación Rusa, incluyendo solamente a los países de la UE): por encima sólo tenemos a Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña.

La difusión de los códigos de descuento en Europa

Hay algunos países europeos en los que el uso de cupones de descuento es mayor respecto a otros: la difusión de los códigos de promoción es muy relevante, especialmente, en Noruega, Suecia, en Holanda y en Gran Bretaña. No en vano, todos son países del Norte, donde el comercio electrónico ha penetrado en los hábitos de los consumidores de un modo mucho más amplio que en lo ocurrido en los países de Europa del Este o Europa Central. Además, en algunos países del Viejo Continente, aún existe una difusión escasa de los pagos realizados con tarjeta de crédito, mientras que el uso del cash on delivery, es decir, a contrarrembolso, es mucho más frecuente.

La situación en España

En lo que a nuestro país se refiere, el español es un mercado en el que el comercio electrónico está experimentando un momento de expansión, teniendo en cuenta el hecho de que está creciendo la edad media de los clientes. Es decir, el gasto por Internet ya no es sólo algo exclusivo de los jóvenes, sino que está convenciendo a adultos de todas las edades. Esto es sinónimo, entre otras cosas, de una educación en el ahorro y la compra que representa un signo muy positivo, ya que comprar bienes de consumo online parece haberse convertido en la orden del día incluso entre las personas más mayores. Gracias a los códigos de descuento, por supuesto.

Cómo conseguir cupones promocionales

Hay varios procedimientos que se pueden seguir para obtener cupones promocionales. El primer método consiste en navegar por páginas de compras online que permiten descubrir la existencia de promociones ad hoc a través de los anuncios más curiosos de las tiendas en las que se promocionan códigos de descuento en la mayoría de los casos. Un segundo método es el de los mensajes promocionales recibidos de quienes se han suscrito a newsletters: se trata de correos electrónicos que ofrecen descuentos para incentivar las ventas. La tercera alternativa, y también la más cómoda, es la representada por las webs que, en colaboración con las tiendas online, proporcionan a los usuarios códigos de descuento, ofertas, descripciones y reseñas para una amplia gama de productos.

Cuál es la mejor solución

Si se tiene la posibilidad, la forma más interesante de adentrarse en la búsqueda y adquisición de códigos de descuentos es confiar en webs temáticas: se trata de una opción que garantiza múltiples ventajas, además porque te permite aprovechar descuentos exclusivos y hacer frente a ofertas interesantes, que de verdad no se pueden perder.

En los orígenes del fenómeno

Los cupones son una tendencia que comenzó hace ya unos años en Estados Unidos. Posteriormente, los vales de papel también llegaron a España, así como al resto de Europa: por lo que los consumidores se han acostumbrado a la posibilidad de aprovechar descuentos y cupones y les cuesta prescindir de ellos. Lo cierto es que el recurso de los cupones no puede no ser considerado el resultado de un cambio en la experiencia de compra de las personas, que ahora prefieren el comercio electrónico a las tiendas físicas.

Psicología del consumidor

La psicología de quienes compran está condicionada por la posibilidad de aprovecharse de envíos cómodos y de un ahorro considerable, garantizados justamente por códigos promocionales. Los vales son una fuente de satisfacción para los consumidores, que se sienten satisfechos por poder gastar menos respecto al precio original. Los clientes de tiendas, entonces, con una búsqueda normal tienen la posibilidad de comparar los precios aplicados en diferentes webs, para elegir el que les asegure el ahorro más elevado. El escenario se ha visto amplificado todavía más por los efectos de la pandemia del coronavirus, que ha incrementado el uso de las tiendas online y, debido a la crisis económica que ha desencadenado, ha puesto en evidencia toda la necesidad de ahorrar gracias a descuentos.

Cómo se hace un código de descuento

Un código de descuento no es más que un vale electrónico compuesto por una serie de números con letras. Es distribuido directamente por la tienda virtual, quien lo suministra a los consumidores. A diferencia de lo que ocurre con los cupones de papel, los cupones de descuento se pueden utilizar en el carrito de compra de la web. Esto significa que el descuento se calcula automáticamente, de este modo no hace falta hacer más validaciones. Entre los muchos tipos de códigos de descuento que se pueden utilizar, deben mencionarse los cupones de envío gratuito, que son frecuentes sobre todo en las tiendas online en general: gracias a ellos no tienes que preocuparte por los gastos de envío. A veces, se tiene que lidiar con códigos descuento que son válidos sólo una vez para cada usuario. Por último, no se deben olvidar las promociones relacionadas con la realización de una determinada acción, como suscribirse a un boletín informativo.

Para saber más

Codigodescuento.net es el sitio web especializado en la publicación de códigos de descuento y cupones promocionales para las mejores tiendas online de España. La web forma parte de la red Promocodex International Srl, una empresa paneuropea activa en más de 15 mercados.