¿Puedo volver a congelar un alimento descongelado?

Congelar es la forma más segura de conservar los alimentos ya que las bajas temperaturas existentes en el congelador y en la nevera frenan o detienen el crecimiento de microrganismos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explica que los alimentos, una vez descongelados, deben cocinarse rápidamente.

Pero, ¿qué pasa si descongelo un alimento y no me lo como? ¿Puedo volver a congelarlo? La AESAN es tajante respecto a est asunto: “Nunca se debe congelar de nuevo un alimento que se ha descongelado, a no ser que sufra un cocinado adecuado antes de volver a congelarlo”.

¿Cómo descongelar un alimento de forma segura?

La AESAN también explica que la forma más segura de descongelar un alimento es en el frigorífico, metiéndolo en el estante inferior durante 24 horas, o en el microondas, utilizando la opción “defrost” o “descongelar”.

Este organismo, adscrito al Ministerio de Consumo, añade que “no es un método seguro de descongelación colocar los alimentos en una superficie de cocina o en el fregadero para descongelarlos a temperatura ambiente ya que así se permite el desarrollo rápido de bacterias”.