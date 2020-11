Duras críticas a un “influencer” negacionista por afirmar que los hospitales no están colapsados por la Covid

El influencer negacionista Rubén Shan, que perteneció al equipo olímpico español de boxeo, y actualmente es empresario e influencer, según sus propias palabras, ha afirmado y filmado un vídeo en las puertas del hospital público Gregorio Marañón, de Madrid, tras enseñar el vestíbulo de entrada y un supuesto box, que los centros hospitalarios están vacíos y que no hay ningún colapso por Covid-19. Esto ha generado una gran polémica en todas la redes sociales. El propio Shan agradece la labor del profesional sanitario, pero siente “el exceso de información falsa por parte de los medios de comunicación, que ha llevado a las autoridades a las medidas extremas que estamos viviendo”.

El vídeo de este empresario y deportista, que ha arrasado en las redes sociales, ha originado duras críticas por parte de los profesionales sanitarios, si bien el hospital Gregorio Marañón no ha hecho ningún pronunciamiento oficial. La primera incongruencia que han hallado los profesionales de la salud es por qué no ha solicitado permiso para visitar la planta Covid-19 o la UCI y, así, demostrar la realidad. Los profesionales, indignados, le preguntan: “¿Eres tan límite que no se te ha ocurrido subir a la planta Covid-19 de este hospital, porque en estos momentos hay 36 ingresos solo por esta infección de 40 camas?” “¿Cuál es la verdad? –agregan-, la de los profesionales sin días libres, trabajando a destajo por un salario precario y exponiendo nuestra salud por los pacientes a quienes cuidamos y tratamos”.

Con la difusión que han venido teniendo estos vídeos desde el principio de esta pandemia, una enfermera se pregunta con profunda tristeza: “Es una auténtica pena que personas, tan ignorantes de la realidad y con muchos seguidores en las redes sociales y que ejercen una gran influencia, difundan este tipo de vídeos sin conocer ni de lejos la realidad”.

Y apostilla con dolor: “No, no estamos colapsados, las urgencias por Covid-19 no están abarrotadas, pero el hecho es que cada día necesitamos en nuestros centros más camas para atender a enfermos por esta infección. Las UCIS no dan abasto, las cirugías programadas no urgentes se posponen. Y todo esto por no hablar de los fallecidos cada día por Covid-19, que presentan una sintomatología tan específica que ni siquiera es necesaria la autopsia para confirmar el motivo de la muerte. ¡Y que se los digan a los seres queridos a ver si no siguen muriendo pacientes por esta maldita infección!”.