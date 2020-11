¿Quién se pondrá primero la vacuna de Pfizer contra el coronavirus?

Después de que la farmacéutica Pfizer anunciara que la vacuna contra el coronavirus que están diseñando junto al laboratorio alemán BionTech es capaz de prevenir un 90% de los contagios por coronavirus, se sabe que las primeras dosis podrían llegar a España a finales de este mismo año o, como muy tarde, a principios de 2021.

Eso es lo que ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la mañana de este martes en una entrevista en TVE. Además, ha explicado que el Gobierno prevé comprar unas 20 millones de dosis para inmunizar a alrededor de 10 millones de personas. Illa ha explicado que espera firmar contratos con compañías como Pfizer “esta semana o la que viene”.

Respecto al orden de vacunación, ha asegurado que la vacuna de Pfizer será administrada de acuerdo con lo que digan los expertos en vacunación. En este sentido, ha explicado que desde hace meses, su ministerio trabaja con las comunidades autónomas para establecer unos criterios de quién hay que administrarla, que sean lineales con el resto de países de la Unión Europea.

El pasado jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó en rueda de prensa que la vacuna será administrada primero a un porcentaje de población pequeño y que serán los grupos de riesgo los primeros en recibirla.

No obstante, advirtió de que vacunar a toda la población no se va a poder realizar hasta que no se vacunen a estos grupos y haya disponibilidad para el resto, un hecho que espera que se produzca de cara a la primavera.

En este sentido, Simón rechazó que se vaya a vacunar a toda la población mundial, señalando que los países con menos recursos van a tener más dificultades para vacunar a todos sus ciudadanos. También se mostró en contra de la posibilidad de que se llegue a la inmunidad de grupo en España, la cual se tendría que situar en el 60%.

Por lo tanto, las expectativas están puestas en la vacuna que, según dijo este martes Salvador Illa, será distribuidas a través del Sistema Nacional de Salud, de forma gratuita.