“Los farmacéuticos no tienen formación para realizar test de Covid”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las a comunidades que se están planteando realizar test de Covid-19 en las farmacias que contraten a más personal de enfermería si lo que necesitan es realizar un mayor número de pruebas diagnósticas con garantías de seguridad tanto para el trabajador como para el usuario. Según expone, “una farmacia nunca proporcionaría las condiciones de seguridad en un hospital o centro de salud”. En un comunicado, la organización que preside Miguel Borra asegura que “el personal cualificado y entrenado para realizar el exudado nasofaríngeo, con una introducción de un isopo de al menos 6 o 7 centímetros, en un ángulo y posición determinados, es el de enfermería: “Los farmacéuticos no tienen la formación para realizar esta prueba”, asegura.

CSIF considera que “si la prueba la realiza personal cualificado se evitarán falsos negativos por no llegar bien a la zona de la que obtener una muestra”, y añade que “la recogida se hace con equipos de protección suficientes para la realización de una técnica que en no pocas ocasiones provoca toses o estornudos”. “Por ello, desde CSIF creemos firmemente que la misma no se debe hacer en un establecimiento que no tenga las condiciones necesarias para realizarla con todas las garantías”. A juicio de la organización sindical, las oficinas de farmacia son establecimientos donde, además de vender medicamentos, también se venden otros productos (gel de baño, dentríficos, gafas de aumento, etc.) no sanitarios que atraen a todo tipo de personas. “Mezclar a pacientes con público es peligroso, además de que en una oficina de farmacia no hay circuitos de limpio/sucio, como sí hay en un hospital o centro de salud”. CSIF también asegura que el cribado masivo con test rápido es mucho más efectivo en personas sintomáticas dentro de los cinco primeros días del inicio de los síntomas, “cuestión que, por supuesto, un farmacéutico no es quién para diagnosticarlo o valorarlo”.