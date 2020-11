Sanidad recula y estudiará que las farmacias puedan hacer test de antígenos como pide Madrid

El ministerio de Sanidad ha vuelto a dar la razón de nuevo en este Consejo Interterritorial al gobierno de la Comunidad de Madrid y permitirá a las farmacias realizar test de antígenos para evitar la trasmisión de contagios de unos lugares a otros con el plan salida de Navidad.

Ver también Madrid .Bruselas da la razón a Ayuso y abre la puerta a que las farmacias hagan test de antígenos

Si el miércoles pasado el responsable de la cartera de Sanidad, salvador Illa, daba la razón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la realización de pruebas PCR en los aeropuertos, tal y como hacen ya muchos países de nuestro entorno, esta semana también ha escuchado su petición de que las farmacias puedan convertirse en lugares seguros para la realización de test rápidos de antígenos, un plan que avala la Unión Europea y que también ha solicitado la Generalitat de Cataluña. La propia presidenta de la comunidad de Madrid, ante el recelo de Illa, escribió el martes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para pedirle su apoyo y que aprobase la realización gratuíta de estas pruebas en las apotecas. Según le trasladó en la misiva , las farmacias son un lugar idóneo para efectuar estos análisis, porque “sus profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al Sistema Sanitario de Madrid" y le advertía que como la Agencia Española del Medicamento no da luz verde al plan " consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo, no solo en España, sino también para el resto de regiones europeas”. La Comisión Europea le ha dado la razón esta mañana y esta tarde el Ministerio de Sanidad ha claudicado.

El ministro salvador Illa, tras la reunión del Consejo Interterritorial, ha avanzado que la implementación de de esta medida quedará en manos de las comunidades autónomas. "He pedido a aquellas comunidades que quieran utilizar la red de farmacias para realizar testeos que elaboren un plan para llevarlo a cabo: “óomo se va a suministrar, si habrá en los establecimientos circuitos separados Covid y no Covid como hay en Atención Primaria, cómo van a vincular sus datos con Salud Pública, qué tipo de profesional lo realizará y si tiene las caracteristicas q indica el fabricante. Si alguien piensa que puede dar un paso más queremos saber los detalles al respecto”, ha indicado Illa. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado en rueda de prensa que no lo permitirá en su comunidad.

Hoy mismo, la Comisión Europea ha avalado que se capacite a «operadores de prueba adicionales que no sean personal sanitario» para realizar test de antígenos, entre los cuales estarían los farmacéuticos, con el fin de «garantizar capacidades y recursos suficientes para el muestreo, las pruebas y la presentación de informes», según expresa el organismo comunitario a través de un documento publicado este miércoles.

No obstante, desde el Gobierno han condicionado esta medida a que los Ejecutivos regionales presenten un plan detallado en el que especifiquen que el personal está capacitado para realizar muestreos, pruebas y análisis, y que se trasladen esos informes de resultados a las autoridades de salud pública a nivel local, regional, nacional e internacional, tal y como ha pedido la Comisión Europea este miércoles en un documento.

Recomendaciones para Navidad

Todo parece indicar que el visto bueno de Sanidad a la realización de test en las farmacias para un testeo masivo tiene que ver con la movilidad que esperan para las Navidades. De hecho, el ministro de Sanidad ha anunciado esta tarde la creación de un grupo de trabajo con todas las comunidades para decidir cómo podrán celebrarse estas festividades. Un protocolo que se dará a conocer el próximo miércoles y cuyos detalles no ha querido desvelar el ministro. “Hemos acordado la creación de un grupo de trabajo para presentar un paquete de recomendaciones de cara a la Navidad. Para los ancianos, para que puedan disfrutar de las celebraciones con criterios de seguridad; qué tienen que hacer los estudiantes que quieran regresar a casa con criterios de restriccion y seguridad, qué aforos habrá para las celebraciones religiosas, cómo vamos a dar la bienvenida a los Reyes Magos”, ha dicho Illa.