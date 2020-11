Expertos piden alertar sobre los efectos secundarios de las vacunas: “no será un camino de rosas”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, aseguró en los últimos días que, gracias a los avances mostrados por las farmacéuticas sobre las vacunas contra la Covid-19, se ve cercano el fin de la pandemia. “Con las últimas noticias positivas de los ensayos de vacunas, la luz al final de este túnel, largo y oscuro, se está volviendo más brillante”, anunció el doctor Tedros.

Laboratorios y farmacéuticas como Pfizer-BioNTech, Moderna y la vacuna de Rusia ‘Sputnik V’ han informado que sus vacunas tienen una efectividad entre el 90% y el 95% contra el virus, razón por la que han comenzado una carrera contrarreloj para obtener la aprobación de las autoridades médicas.

Aunque el panorama es positivo, los médicos de EE UU han pedido a las autoridades sanitarias y fabricantes de estos medicamentos que adviertan de que la vacunación contra el coronavirus pueden provocar algunos efectos secundarios molestos. Los doctores creen que es necesario prevenir a la gente de los que puede pasar tras la primera dosis para que no se asunten y vuelvan a por la segunda.

Un grupo de médicos ha expuesto este requerimiento en una reunión con consejeros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU, según informa la cadena CNBC.

Así lo manifestó Sandra Fryhofer, de la Asociación Médica Estadounidense, destacando que los síntomas que se pueden sentir después de la primera dosis podrían hacer que los pacientes no regresen por la segunda. “Realmente, necesitamos advertir a los pacientes para que sepan que esto no va a ser un camino de rosas. Probablemente no se sentirán bien. Pero tienen que volver a por esa segunda inyección“, advirtió.

Participantes en los ensayos de vacunas de Moderna y Pfizer declararon a CNBC en septiembre que experimentaron fiebre alta, dolores corporales, fuertes dolores de cabeza, agotamiento durante todo el día y otros síntomas después de recibir las inyecciones. Si bien los síntomas eran incómodos y, a veces, intensos, los participantes comentaron que a menudo desaparecían después de un día, a veces antes, y que era mejor que contraer la Covid-19.

Por su parte, ambas compañías reconocieron que sus vacunas podrían provocar efectos secundarios similares a los síntomas asociados con el Covid-19 leve, como dolor muscular, escalofríos y dolor de cabeza.

Una mujer de Carolina del Norte, que participó en el estudio de Modern, señaló que no experimentó fiebre, pero sufrió una fuerte migraña que la dejó agotada durante un día. La voluntaria indicó que se despertó al día siguiente sintiéndose mejor después de tomar Excedrin, pero sugirió que la farmacéutica debería aconsejar a la gente que se tomen un día libre después de una segunda dosis.