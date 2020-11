Aval a Lacruz para ocupar el cargo sin ser funcionaria con ocho meses de retraso

El Gobierno ha procedido a regularizar la situación de Patricia Lacruz, el alto cargo del Ministerio de Sanidad que ha venido ejerciendo desde marzo como directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia sin que fuera nombrada específicamente para este puesto hasta el 11 de noviembre, por medio de un real decreto. La regularización ha venido de la mano de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a través de un real decreto que modifica otros dos anteriores, y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Dicha norma desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y aunque se dirige en principio a permitir que la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad pueda ser ejercida por una persona sin la condición de funcionario, así como a retocar sus funciones, además de a conferir las labores de Secretaría Técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) a la reciente Secretaría General de Salud Digital, incluye una modificación sustancial que afecta a la responsable de Farmacia del departamento de Salvador Illa.

Se trata del artículo primero, que modifica la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020 de 28 de enero sobre la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. En ella se recogían las direcciones generales de todos los ministerios en las que no era preciso que el titular ostentara la condición de funcionario. En esa norma de enero figuraba como beneficiaria de tal posibilidad la de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el puesto que ocupaba entonces Lacruz desde que llegó al Ministerio de la mano de la ex ministra socialista Carmen Montón.

El 10 de marzo, coincidiendo con el estallido de la pandemia de Covid-19, el Gobierno aprobó otro real decreto, el 454/2020, destinado a desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad. Esta norma modificaba la de enero y en ella se suprimía la Dirección General de Cartera Básica para crear otra con funciones parecidas, pero no exactamente iguales, que se denomina de Cartera Común. Lacruz ocupaba la Dirección General de Cartera Básica, pero su nombramiento como directora general de Cartera Común no se produjo hasta ocho meses después, el 11 de noviembre.

El decreto de marzo tampoco recogía la exención para permitir que una persona no funcionaria, como Lacruz, pudiera ocupar la dirección general de nueva creación, algo que finalmente ha ocurrido a través del BOE de ayer.

Las consecuencias del ejercicio por parte de Lacruz durante ocho meses de un puesto para el que no ha sido nombrada hasta noviembre y para el que no ha gozado de excepcionalidad expresa para ejercerlo pese a no ser funcionaria hasta la norma publicada ayer queda en manos de las decisiones de los tribunales ante posibles recursos de afectados por resoluciones que llevan su puño y letra.

Lacruz ha sido responsable en estos meses de decisiones como la polémica compra de test fallidos que España tuvo que devolver a China, la fijación del precio de numerosos medicamentos o la desfinanciación de las Sysadoas contra la artrosis.