Iglesias concede una subvención de 10 millones para la atención de menores inmigrantes en Canarias

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están llegando a Canarias. El destinatario de esta ayuda es el Gobierno regional y se concede por razones de interés público, social y humanitario, según el real decreto 1059/2020 que ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). La subvención tiene por objeto “financiar los gastos derivados de la atención y acogida”, así como “el mantenimiento y mejora de los servicios de atención y recogida, información, asistencia social, protección y formación de dichos menores de edad”. También busca mejorar “la información, orientación y apoyo psicosocial del menor extranjero no acompañado, su escolarización, su inclusión o su formación e inserción profesional”. El departamento de Iglesias consigna en el real decreto que “la presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales”, aunque precisa que “el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada”. La norma subraya que “debido a su situación geográfica, la comunidad autónoma de Canarias se ve afectada por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español al ser un punto de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa. Entre los inmigrantes que acceden a su territorio se encuentra un número notable de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. “Las actividades que se pretenden realizar se derivan de la necesidad de atender la situación de estos niños, niñas y adolescentes que se hallan en esta comunidad autónoma que, por su localización geográfica, han recibido en este año 2020 un gran número de estos menores de edad, con la posibilidad de que a lo largo de los próximos meses este número se afiance o incremente”