Este es el mejor vino del mundo: se hace en España y obtuvo 96 puntos sobre 100

¡MEJOR VINO DEL MUNDO!🥇🌎

Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 ha sido elegido el primero de la lista de los 100 mejores vinos del mundo de @WineSpectator

🇬🇧¡BEST WINE IN THE WORLD!

Castillo Ygay 2010 has been chosen as the Best Wine In the Spectator’s top 100 wines of 2020 pic.twitter.com/CjMDVWPqso