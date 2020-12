El espíritu navideño ya ha poseído a miles de españoles que cuentan las horas para celebrar las fiestas. Es lógico que tengamos muchas ganas de celebrar algo en este 2020 que está a punto de terminar, pero excederse en los festejos nos puede jugar una mala pasada.

La Navidad, además, es una época amada y odiada a partes iguales, por lo que en una misma comunidad de vecinos te puedes encontrar a un auténtico fanático de Papá Noel o al mismísimo Grinch. No obstante, aunque sea un momento de celebración, no todo vale. El servicio de asesoría jurídica Legálitas ha recopilado algunos de los conflictos vecinales más comunes durante estas fechas.

¿Puedo poner luces navideñas en el balcón o en la fachada?

Hace varios días comenzaron a aparecer las primeras decoraciones navideñas en los balcones. Algunas son sutiles, como una tira de luces en la barandilla, pero otras son todo un espectáctulo audiovisual, con ráfagas de colores, villancicos, estrellas y “Papás Noel” escaladores. También es frecuente encontrar adornos en las puertas de las viviendas, los rellanos o, incluso, el portal. ¿Hasta qué punto es legal?

Este año es difícil celebrar una Junta de Vecinos para ponerse de acuerdo y establecer unos límites, pero lo ideal es llegar a un consenso. En cualquier caso, desde Legálitas explican que los adornos navideños deben ser seguros, no obstruir el paso en las zonas comunes ni romper la armonía de la fachada, según establece la Ley de Propiedad Horizontal.

Además, el patio o jardín de algunos bajos y los áticos de los pisos más altos son zonas comunitarias de uso privativo. Es decir, los propietarios de la vivienda no pueden hacer lo que les plazca. Si los adornos suponen un riesgo para la seguridad del inmueble o afecta a la estética de la comunidad, deberían retirarse.

Cenas y celebraciones privadas en zonas comunes, ¿es posible?

En las zonas comunes no existe la propiedad privada, por lo que la celebración de fiestas, cumpleaños, comidas o cenas no estaría permitida, aunque fuese al aire libre. Es posible que en algunas comunidades haya una zona exterior (una azotea, por ejemplo) que pueda ser aprovechada para un uso particular si lo autorizan los estatutos y se obtiene un permiso a través de una junta de propietarios. De lo contrario, esta práctica sería denunciable por un uso indebido de los elementos comunes de la finca.

¿Puedo poner música a todo volumen o cantar villancicos?

El exceso de ruido es una de las quejas más habituales entre vecinos, y más aún durante la Navidad, cuando es más frecuente pasarse del límite. Si nos encontramos ante este problema, lo mejor sería intentar solucionar el conflicto de manera amistosa. Si el vecino se niega a bajar el volumen, el presidente de la comunidad debería encargarse de notificarle de manera oficial que debe reducir el ruido.

La solución más drástica es llamar a las autoridades, que acudirán al lugar y medirán los niveles de ruido. Si se exceden los decibelios permitidos, la policía procederá a abrir un expediente sancionados. Si el ruido viene de un local, el ayuntamiento correspondiente es el organismo encargado de controlar este tipo de contaminación acústica.