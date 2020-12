La nueva cepa se extiende por España con al menos 13 casos

La situación de Reino Unido puede que sea un preludio de lo que está por llegar en nuestro país. Ayer, las autoridades británicas notificaron nada menos que 53.000 contagios en menos de 24 horas, un récord absoluto desde el inicio de la pandemia. Sus Unidades de Cuidados Intensivos están saturadas –el lunes se superó el pico de la primera ola, con 20.426 personas hospitalizadas– y ante la preocupación por la rápida propagación de la nueva cepa del virus está creciendo la presión para que el Gobierno de Boris Johnson decrete un nuevo confinamiento.

En España, esta cepa británica, la conocida como B.1.1.7, se extiende día tras día y ya hay 13 casos confirmados y otros 22 en estudio. Llegó oficialmente el sábado, cuando la Comunidad de Madrid confirmó cuatro casos. Ayer informó de otros dos nuevos y adelantó que otros 13 permanacen en estudio. Los pacientes que han dado positivo en la variante B.1.1.7 son ciudadanos que han viajado a Madrid desde Reino Unido o que han tenido contacto estrecho con estos viajeros. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó el domingo que los primeros cuatro contagios de la nueva cepa británica confirmados en Madrid corresponden a personas que se desplazaron desde el Reino Unido a España con anterioridad a que se conociera la presencia de esta mutación. «Han entrado por el aeropuerto de Madrid-Barajas», se quejó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para denunciar el coladero que supone el aeropuerto, pese a que desde el 23 de noviembre se exige una PCR a aquellos visitantes de zonas de riesgo.

También ayer Galicia informó de que está estudiando dos posibles casos de la cepa de Reino Unido y las autoridades sanitarias no descartan encontrar alguno en la comunidad en los próximos días.

En Andalucía la precupación por esta mutación continúa en ascenso porque ha registrado ya un contagio local de este «Covid inglés». Así lo confirmó ayer el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que explicó que de los cinco casos confirmados, cuatro son viajeros que llegaron desde el Reino Unido y la quinta persona, un contacto de estos pacientes aquí en la comunidad. Además, indicó Aguirre, Salud tiene en observación a otras siete personas por posible coronavirus con la cepa británica. Eso supone dos más que el lunes, cuando se anunciaron los primeros diagnósticos. El consejero de Salud informó además que una de estas personas está ingresada en el hospital pero no por la gravedad que pueda derivarse de su estado sino por aislar a dicha persona debido a lo contagioso de esta variante del Covid-19.Además, el titular de Salud dijo que los cuatro contagiados que llegaron del Reino Unido lo hicieron en avión con una PCR negativa. Sin embargo «una PCR es una foto fija que se puede hacer días antes y luego desarrollar síntomas», indicó Aguirre, que insistió en que el Gobierno central tiene que insistir en el control de síntomas a la llegada de los viajeros. Aguirre subrayó que, aunque la nueva variante del coronavirus es más contagiosa, no es más virulenta y, además, las vacunas son efectivas. Pero que, no obstante, Salud vigila con especial cuidado las zonas más sensibles, es decir, la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar así como las áreas con más turismo.

Guerra de cifras

Entre el ejecutivo de Gibraltar y el de Andalucía se ha desatado una guerra de cifras sobre los posibles casos que hay en el peñón de esta nueva mutación. Gibraltar sólo reconoce un caso de la cepa británica del Covid-19 y asegura que fue detectado en noviembre. Así lo confirmaron después de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tras detectarse cinco casos en la región, dijese el lunes que se están detectando muchos casos de esta cepa «en muchos países», incluida España, y que muy cerca, en Gibraltar, se han detectado 300 casos.

No obstante, la transmisión en el Peñón, sea de una cepa u otra, es altísima. De hecho, el imparable aumento de casos de Covid-19 registrado en los últimos días en Gibraltar ha obligado al Gobierno a parar la actividad económica. Comercios, bares y restaurantes permanecen cerrados hasta el próximo 10 de enero y hay toque de queda.

Por su parte, el Gobierno español ha restringido el acceso a territorio nacional desde Gibraltar a nacionales españoles, personas con residencia legal en España, personas con residencia legal en Gibraltar y trabajadores transfronterizos. Los últimos datos disponibles sobre la incidencia del Covid en el Peñón sitúan ya en 522 los casos activos en el Peñón, 42 más que el día anterior, y se incrementan en varias decenas cada día. Hay 1.824 personas en aislamiento, dos ingresados en la UCI y 10 hospitalizados, según los últimos datos disponibles, relativos a este lunes. En Gibraltar, desde que comenzó la pandemia, han muerto por coronavirus seis personas.

Mientras, en nuestro país preocupa que la cepa se empiece a extender justo en el momento en el que se va a iniciar la campaña de vacunación. Una de las dudas más recurrentes es si la vacuna de Pfizer es eficaz contra esta nueva mutación y también las próximas que España prevé administrar. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, cree que «en principio sí» deberían servir para frenar esa nueva cepa y a otras que puedan aparecer más adelante. «Al actuar sobre el global de la glicoproteína no debería haber ninguna interferencia en cuanto su eficacia», explica.

Por su parte, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, apunta que la aparición de nuevas variantes del virus SARS-Cov-2, como la detectada en Reino Unido, no implica «necesariamente» una «pérdida de la efectividad de la vacuna». Según apunta Lamas, no le parece «probable» que «las nuevas variantes del virus afecten a la eficacia porque ninguna de ellas ha tenido cambios significativos en la estructura de la proteína S».