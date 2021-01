Un niño de 10 años de Ciudad Real supera el coronavirus tras pasar 11 días en la UCI

Un niño de 10 años de edad ha logrado superar la Covid-19 tras permanecer 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Uno de los enfermeros que ha atendido a este niño en el Hospital La Mancha Centro ha compartido una foto en la red social Instagram en el que muestra su alegría por su recuperación.

“Mi héroe, con tan solo 10 añitos has tenido que conocer lo que es pasarse 11 días en una UCI, 6 de ellos conectado a un respirador, el virus fue a por ti”, ha colgado el sanitario que atendió al pequeño en esta red social. El enfermero ha recordado que fueron noches largas en las que, “aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano”.

“Nunca tiraste la toalla, has luchado de manera incansable aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando. Has sido un ejemplo en todo para todos”, ha explicado.

Y ha indicado que para mí me queda la frase que has dicho cuando te he preguntado que querías ser de mayor: “aún no lo se, pero lo que sea, iré a por ello con todas mis fuerzas”, dejando claro así, dice el enfermero, que “con esa actitud era muy difícil que esto pudiera contigo”.

El sanitario recuerda que ha sentido “emoción y alegría cuando te he visto salir de la unidad con tu capa de héroe”. Y ha destacado: “Todo el equipo te llevaremos en el corazón mi pequeño héroe. Lo has conseguido campeón”.