“Nuestro proyecto sienta las bases para que el alumno sea una persona feliz y competente”

¿Cuáles fueron los orígenes del centro?

Hace diez años, un grupo de docentes nos ilusionamos por llevar a cabo este proyecto educativo de calidad en Parla. Somos u equipo joven con un objetivo comun, educar desde el corazon.

¿Qué balance hacen de su trayectoria hasta hoy?

Muy positivo. Hemos hecho frente a los retos del inicio y el crecimiento de un colegio grande y, a la vez, un gran colegio. Hemos afianzado una forma de trabajar que pone al alumno en el centro de nuestra misión educativa, de forma personalizada. Cada uno es distinto, ha de ser constructor de su propio aprendizaje, ha de conseguir lo mejor de sí mismo. Construir nuestra identidad ha sido y es una tarea apasionante, que nos mantiene si cabe, cada vez más motivados.

¿Qué cursos se imparten en el Colegio Aquila?

Nos gusta decir que somos una escuela hecha a medida. A medida que van creciendo nuestros alumnos y nosotros mismos. Tenemos Escuela Infantil, donde acogemos bebés desde cuatro meses, hasta alumnos de las diferentes modalidades de Bachillerato y Formación Profesional de grados medio y superior.

¿Cuál es la estructura actual del centro?

Para educar y acompañar a los dos mil alumnos que tiene el colegio contamos con un equipo de más de 150 docentes, del personal de apoyo y servicios. Tenemos también un gran equipo de profesionales que atiende la oferta de actividades extraescolares del centro.

Las instalaciones son muy cómodas y, al ser tan modernas, están perfectamente diseñadas para atender a las necesidades de espacios que requieren las metodologías docentes que aplicamos y la innovación educativa. El edificio de los más pequeños es totalmente independiente y conjuga los espacios interiores con los exteriores, mientras que los edificios de los mayores destacan por sus espacios polivalentes, que nos permiten crear entornos de aprendizaje diferentes al aula tradicional.

Por otro lado, las pistas, el pabellón deportivo cubierto y la piscina climatizada nos permiten hacer de la educación física y la vida saludable un eje básico del proyecto educativo de Aquila.

¿Qué diferencia al centro de otros colegios?

Un centro se debe diferenciar, sobre todo, por su misión, que es su proyecto educativo específico, y por el compromiso de sus equipos docentes en llevarlo a cabo. Este es nuestro punto fuerte: nuestro compromiso en formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino, en un marco de confianza y seguridad.

¿Cómo definiría la filosofía de Aquila?

Nuestra filosofía se basa en acompañar al alumno, en respetar su singularidad y en ir codo con codo con la familia. En definitiva, queremos sentar las bases para que sea una persona feliz y un ciudadano competente. Esas competencias que inspiran nuestra acción educativa las tenemos bien definidas en el “perfil de alumn@ Aquila”.

¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día del colegio?

Se traduce en no olvidar, ningún día, la apasionante tarea que es la educación y su gran impacto en las vidas de nuestros alumnos, ahora y en el futuro. Se traduce en no olvidar que nuestro objetivo es acompañar al alumno a crecer en todos los ámbitos de la persona, llegando a ser maduros, estables y responsables, ricos en valores humanos y comprometidos en mejorar la sociedad que les toque vivir de adultos. Se traduce en ofrecer oportunidades para el desarrollo de los talentos personales y puntos fuertes de cada uno de ellos.

¿Qué papel juegan las familias en el éxito de Aquila?

Para nosotros, las familias son un eje fundamental en nuestra vida de centro y parte del éxito de Aquila como colegio. Uno de los pilares en los que basamos nuestro proyecto educativo es fomentar la corresponsabilidad entre familia y escuela. Procuramos el trabajo en equipo y colaborativo de todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un fin común: el bienestar, la felicidad y el desarrollo armónico de nuestros alumnos. Creamos tiempos, canales y espacios para la comunicación efectiva y la participación de las familias como puntal imprescindible para el proceso formativo y de aprendizaje de nuestros alumnos.

¿Se puede innovar en una materia como la educación?

¡Por supuesto! Se puede y se debe innovar. Pero con una innovación de calidad. En educación innovar no es hacer las clases de forma distinta. Es desarrollar estrategias que permitan mejores resultados educativos. Si al final no encontramos esos mejores resultados en los ámbitos de innovación, no hemos innovado, hemos perdido el tiempo. El elevado número de docentes de nuestra escuela nos permite impulsar la reflexión e investigación constante de profesorado y alumnado con el fin de vernos reflejados en experiencias de éxito. Participamos en redes y comunidades de aprendizaje profesional. Elaboramos planes de formación y de carrera que favorecen el crecimiento personal y el nivel de competencia profesional del profesorado.

¿Cuáles son los retos de futuro del centro?

Seguir siendo jóvenes, seguir soñando, apasionarnos cada día más con lo que hacemos, ilusionarnos frente al reto que nos supone cada alumno, cada alumna. Nuestro reto es seguir trabajando enfocados a cumplir nuestra Misión, Visión y Valores, con un Proyecto Educativo de Centro al servicio de nuestros alumnos y sus familias; seguir mejorando cada día la calidad de nuestros procesos educativos y encontrar las mejores estrategias para conseguir con éxito ese perfil competencial que nos proponemos.

