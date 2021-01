El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, ha vuelto a escribir en su blog sobre la evolución la pandemia de coronavirus en el mundo. Esta vez lo hace junto a su esposa, Melinda Gates, y advierten de que la crisis sanitaria del coronavirus no será la última que sufran los seres humanos.

“La desafortunada realidad es que la Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca hemos visto antes. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pillen desprevenidos de nuevo”, dice el matrimonio.

En ese sentido, da varias claves para prepararse: “La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla. La mejor manera de evitar una nueva situación de las mismas características es preparándose como si de una amenaza de guerra se tratase”.

Para ello, los Gates señalan que para detener la próxima pandemia, “el mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes). Es la mejor y más rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar”.

Además, piden que aumente el gasto público en ciencia: “El mundo necesita duplicar las inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo) con el principal objetivo de desarrollar capacidades nuevas que a día de hoy ni siquiera existen”. Consideran que será necesario “gastar decenas de miles de millones de dólares al año” para predecir y combatir la próxima pandemia, y la mayor parte de la inversión “debería provenir de los países más desarrollados”.

Esta tarea debe iniciarse manteniendo la inversión “en las herramientas científicas” que nos están ayudando a superar esta pandemia actual. “Para la próxima pandemia, tengo la esperanza de que tengamos lo que yo llamo plataformas de megadiagnóstico, que podrían evaluar hasta el 20 por ciento de la población mundial cada semana”, añade el magnate.

Por último, Gates se muestra convencido de que el mundo contará con “mejores tratamientos la próxima vez” y confía en que la capacidad para desarrollar vacunas se incremente de manera notable “en los próximos cinco años”.