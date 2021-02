Simón afirma que Sanidad estudia no administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado esta tarde en rueda de prensa que el grupo de trabajo del plan de vacunación contra la Covid-19 estudia la posibilidad de no recomendar que las personas mayores se pongan la vacuna de AstraZeneca.

“Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos”, ha comentado.

De ser así, Sanidad se desmarcaría de la recomendación realizada el viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), quien optó por aprobarla en mayores de 65 años. Según Simón, tanto España como el resto de la UE podrían no seguir esta recomendación, alineándose con Alemania.

Mañana se reunirá el grupo de expertos en vacunación, que “está trabajando en esta opción”. “Habrá que ver a quién se aplica la vacuna o no”, ha detallado. El miércoles, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se pronunciará sobre la recomendación del comité. En cualquier caso, Simón ha defendido que “lo que no se va a hacer es perder una sola de las dosis”.

Evolución de la pandemia

Sobre la evolución de la epidemia en nuestro país, ha señalado que la incidencia acumulada a 14 días actualmente se sitúa en 865 casos por 100.000 habitantes, “es elevada”, ha dicho, pero ha destacado el hecho de que desde el pasado viernes ha descendido 21 puntos (ese día era de 886). “Es un dato esperanzador”, aunque “necesitamos que la trasnmisión descienda muy rápido para que nuestros hospitales y UCI no lleguen a un colapso y suspender atenciones sanitarias que no se deberían dar. Todavía nos quedan unas cuantas semanas para que las UCI no lleguen a saturarse”, ha indicado.